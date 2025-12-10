Setlist de Antonio Orozco en Madrid: lista de canciones para su concierto en el Movistar Arena

Antonio Orozco tiene una cita única con el público de Madrid. Hoy, miércoles 10 de diciembre, el artista actúa en el Movistar Arena con todas las entradas vendidas y con un objetivo: poner el mejor cierre posible a La Gira De Mi Vida en 2025 con canciones míticas y temas de su último álbum, El Tiempo No Es Oro (2025).

Tras recorrerse nuestro país con su gira, Antonio Orozco cierra una etapa en la capital para celebrar sus 25 años de carrera. Después, el cantante tiene agendados seis conciertos en Europa durante marzo de 2026, con paradas en Londres, París, Dublín, Berlín, Bruselas y Zúrich. Pero no queda ahí la cosa, ya que Orozco tiene pensado volver a España: "Prometo que el año que viene volveremos a Madrid de otra manera y con otras fechas", contó en Cuerpos especiales.

Durante su visita al anti-morning show de Europa FM, el artista le propuso a Eva Soriano cantar con él este miércoles en el Movistar Arena. "No soporto la idea de que te hayas ido a un escenario a bailar con Chayanne. Vas a lucir como te mereces", le dijo a la presentadora de Cuerpos especiales. ¿Se hará realidad esta fusión...?

Esta noche lo descubrimos. Las puertas del Movistar Arena abren a las 19:30 y el concierto empieza a las 21:00. Pero ¿qué canciones forman parte del repertorio de La Gira De Mi Vida? ¡Te lo contamos!

Repertorio de Antonio Orozco con 'La Gira De Mi Vida'