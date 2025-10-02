Antonio Orozco propone a Eva Soriano cantar juntos en uno de los conciertos de su gira: "Vas a lucir como te mereces"

¡Menudo entrevista! Antonio Orozco ha vuelto este jueves a Cuerpos especiales para presentar su primer libro, Inevitablemente yo, y ha terminado firmando un nuevo contrato con Eva Soriano.

El cantante, que la temporada pasada visitó el programa para hablar de su documental El Método Orozco, tenía una cuenta pendiente con Eva y Nacho. Había hablado de aparecer por sorpresa una mañana en el estudio para cantar a dúo con la presentadora su canción Te juro que no hay un segundo que no piense en ti, pero nunca apareció. Ahora ha subido la apuesta y lo que ha hecho ha sido proponerle que se sume a uno de los 12 conciertos que quedan de su actual gira, que cierra el miércoles 10 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid, para interpretar juntos este tema que escribió a su hija Antonella.

"No soporto la idea de que te hayas ido a un escenario a bailar con Chayanne", le ha dicho a la presentadora que no ha dudado en decir que sí. "Vas a lucir como te mereces", le ha dicho a Eva Soriano, que ha prometido consultar su agenda para ver qué fecha de las 12 que le quedan le encaja.

Nacho García ha sido testigo de este acuerdo y ha hecho a los dos implicados firmar un nuevo contrato que los compromete a hacer ese dúo. Una vez hechas las rúbricas, los dos se han animado a cantar juntos una divertida versión de Devuélveme la vida.

Volverá a Madrid en 2026

Todo esto ha sido al final de la entrevista, en la que Antonio Orozco ha querido hacer otra promesa a sus fans. El cantante ha recibido quejas porque su concierto en el Movistar Arena de Madrid es un miércoles y asegura que esto no se va a quedar así. "Prometo que el año que viene volveremos a Madrid de otra manera y con otras fechas", ha dicho comprometido a que su próximo concierto en la capital sea en fin de semana. Este 2025 estaban ya las fechas cogidas.

Antonio Orozco también ha contado que está viviendo la gira de su vida. Después de 25 años de carrera, este tour está siendo muy especial porque, entre otras cosas, se permite descansar y hacer turismo. "Intento viajar el día de antes a la ciudad en la que voy a actuar para verla. Llevo toda la vida viajando por el mundo y no he visto nada", ha contado el cantante, que reconoce que está disfrutando mucho más de lo habitual

"Cuando empecé con esta historia venía de estar haciendo muchos conciertos, más de los que debería y fue ahí donde peté. Ahí se me fue de las manos", ha contado sobre el origen de su triple proyecto —el disco El Tiempo No es Oro, el documental El Método Orozco y el libro Inevitablemente yo— y su nueva filosofía de vida. Ahora se permite hacer otras cosas, de ahí que solo haya cerrado 25 fechas en España en 2025, y se permite vivir.

El nombre de su gira, Mi Mejor Momento, da buena cuenta de lo que está viviendo. "Poco más puede pedir... Salud para disfrutarlo", ha añadido el cantante, que empezó la entrevista contando que su libro ha vuelto a imprenta para sacar una segunda edición. "Estoy supercontento porque no me lo esperaba", dijo sobre la buena acogida del libro, "una canción de 200 páginas" que cuenta "una historia real", la de su vida.