Setlist de Anuel AA para sus conciertos en España: lista de canciones
¿Qué canciones interpretará Anuel AA en sus conciertos en España? Tras su paso por Málaga, Pamplona y Murcia, el puertorriqueño actúa en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla con su gira Real hasta la muerte.
Anuel AA regresa a España con su gira Real hasta la muerte, cuyo nombre lleva el título de su álbum debut de 2018 que publicó el mismo día de su salida de la cárcel.
El reguetonero también lleva su espectáculo a Europa. Ya ha pasado por Málaga, Pamplona, Murcia y por su primera noche en Barcelona, donde comenzó su concierto más de una hora tarde y terminó con retraso. Ahora, el puertorriqueño actúa el 23 y 24 de noviembre en Madrid, el 26 otra vez en Barcelona, el 27 y 28 en Valencia y el 29 en Sevilla. En estas dos ciudades, tuvo que aplazar las fechas. Además, canceló su show en A Coruña por enfermedad.
Y ¿qué canciones cantará Anuel AA en estos shows? El artista hace un recorrido por todos sus años de carrera con un micrófono en forma de cruz de neón que va cambiado de tonalidad.
Lista de canciones del concierto de Anuel AA
Durante su espectáculo, Anuel AA interpreta un total de 38 canciones, aunque una de ellas la canta dos veces: Quiere beber. A continuación, descubre la lista completa de temas que tocó el artista en su concierto en Málaga del pasado 19 de noviembre de 2025:
- 47
- Medusa
- Amanece
- Más rica que ayer
- Adicto
- Pacto
- La ocasión
- Reloj
- Play Video
- Delincuente
- Sola
- BBY BOO - Remix
- Yeezy
- Little Demon
- Corazón roto pt. 3
- La última vez
- Hasta que Dios diga
- Bubalu
- Que nos pasó?
- Me contagié
- Delincuente
- Soldado y profeta
- Street Poem
- Otro trago - remix
- Quiere beber
- 23 preguntas
- Secreto
- Ayer
- Esclava
- Tu me enamoraste
- Ella y yo
- La llevo al cielo
- Quiere beber (dos veces)
- Bebé
- Deportivo
- Mirame Remix
- China
- La jeepeta
- Yogurcito Remix