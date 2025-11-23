Setlist de Anuel AA para sus conciertos en España: lista de canciones

Anuel AA regresa a España con su gira Real hasta la muerte, cuyo nombre lleva el título de su álbum debut de 2018 que publicó el mismo día de su salida de la cárcel.

El reguetonero también lleva su espectáculo a Europa. Ya ha pasado por Málaga, Pamplona, Murcia y por su primera noche en Barcelona, donde comenzó su concierto más de una hora tarde y terminó con retraso. Ahora, el puertorriqueño actúa el 23 y 24 de noviembre en Madrid, el 26 otra vez en Barcelona, el 27 y 28 en Valencia y el 29 en Sevilla. En estas dos ciudades, tuvo que aplazar las fechas. Además, canceló su show en A Coruña por enfermedad.

Y ¿qué canciones cantará Anuel AA en estos shows? El artista hace un recorrido por todos sus años de carrera con un micrófono en forma de cruz de neón que va cambiado de tonalidad.

Lista de canciones del concierto de Anuel AA

Durante su espectáculo, Anuel AA interpreta un total de 38 canciones, aunque una de ellas la canta dos veces: Quiere beber. A continuación, descubre la lista completa de temas que tocó el artista en su concierto en Málaga del pasado 19 de noviembre de 2025: