Setlist del concierto de Pitbull en Barcelona: todas las canciones que sonarán en el Palau Sant Jordi
Pitbull aterriza en España con su gira I'm Back y, como apunta el título del tour, su primer concierto en nuestro país hará bailar a cada uno de los espectadores con grandes éxitos de toda su trayectoria. Te contamos el repertorio de canciones del show del artista en Barcelona.
Concierto de Pitbull en Barcelona: horario, cómo llegar al Palau Sant Jordi y accesos
Mr. WorldWide llega por fin a España con su gira I'm Back. Lo hace con dos conciertos con Europa FM como radio oficial, y da el pistoletazo de salida de su visita a nuestro país este miércoles 4 de noviembre, noche en la que conquistará el Palau Sant Jordi de Barcelona.
Más de 15.000 espectadores se pondrán sus mejores calvas postizas para darlo todo al son de los grandes éxitos de la carrera de Pitbull, celebrando su esperado regreso a los escenarios.
Y es que, si por algo se conoce la música de Pitbull, es por la gran fiesta que provoca cada una de sus canciones, por lo que se espera que el show en Barcelona esté a la altura de un espectáculo inolvidable. El artista tiene grandes colaboraciones con nombres como el de Jennifer Lopez o Enrique Iglesias, y todos ellos se verán reflejados en un setlist que celebra una trayectoria envidiable.
Todas las canciones del concierto de pitbull en Barcelona
Aunque no conocemos las canciones que cantará Pitbull en su concierto en Barcelona, en su gira por Estados Unidos el artista interpretó casi tres decenas de éxitos, por lo que se prevé que serán los temas que cante en sus dos shows en España:
- Don't Stop the Party
- Hey Baby (Drop It to the Floor)
- Hotel Room Service
- International Love
- I Feel Good
- Suave
- The Anthem
- Rain Over Me
- Shake (Mentirosa) / Culo
- I Know You Want Me (Calle Ocho)
- On the Floor (Jennifer Lopez)
- I Like It (Enrique Iglesias)
- DJ Got Us Fallin' in Love (Usher)
- Feel This Moment
- Yeehaw (Filmore)
- Gasolina Remix (Daddy Yankee)
- Timber
- Time of Our Lives
- Fireball
- Give Me Everything