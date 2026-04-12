Setlist de Louis Tomlinson para sus conciertos en Madrid y Barcelona

Después de actuar en Milán el viernes 10 de abril con su gira How Did We Get Here? World Tour, Louis Tomlinson llega a España para hacer saltar de emoción a sus fans.

El domingo 12 de abril actúa en el Palau Sant Jordi de Barcelona, mientras que el lunes 13 lo hace en el Movistar Arena de Madrid.

El exmiembro de One Direction llevaba sin salir de gira en solitario desde 2020 con su Louis Tomlinson World Tour, el cual precisamente inició en España con un concierto en Madrid y otro en Barcelona. Sin embargo, el resto de espectáculos tuvieron que ser desplazados a 2022 por la pandemia mundial.

Entre las 24 canciones de este nuevo tour, Tomlinson incluye algunos de sus temas más recientes de How Did We Get Here?, así como composiciones de sus inicios en solitario.

Setlist de 'How Did We Get Here? World Tour'