Rosalía rompe a cantar 'Corazón loco', de Bebo Valdés y Diego El Cigala, durante su concierto en Lisboa

Rosalía, en su confesionario con la futbolista Kila Nazareth en Lisboa. | X

El confesionario de La Perla se ha convertido en uno de los momentos más esperados del LUX TOUR de Rosalía. Tras invitar a Soy una pringada, Metrika, Aitana y Shannis en Madrid, la catalana llamó al influencer chino Marcelo Wang para su primera noche en Lisboa y a la futbolista portuguesa Kika Nazareth para su segunda noche en la capital lusa.

La jugadora del Barça se apuntó a la propuesta de Rosalía y se animó a contarle una historia muy personal que terminó con la catalana interpretando a capella un fragmento de la canción Corazón Loco, de Bebo Valdés y Diego El Cigala. "Cómo se puede querer a dos mujeres a la vez y no estar loco..."

La delantera le contó una historia muy personal que le dio calor a la cantante, que se mostró muy entusiasmada con el relato y a cuyas protagonistas dedicó la canción La Perla.

— Hace mucho conocí a una chica, que me llevé muy bien desde el principio..

— Había feeling, ¿no? ¿Desde el principio?

— No, es de estas amistades intensas que no sabes lo que pasn.

— ¡Ah, vale! Había feeling pero no sabes lo que era (...) Ella, impaciente...

— Se la presenté a mis amigos y amigas. Les cayó genial a todos. En mi cumple hace cuatro años la invité. Estaba con mis amigas y ella se llevó demasiado bien con una amiga mía (Ohhhh, del público) Total, empezaron a hablar. Yo sentía algo, no sabía porque no me lo dijo. Yo notaba pero no me lo dijo. Le pregunté pero me dijo que no. Lo que pasa es que yo me enteré que estaban juntas, porque estaban juntas (Ohhh, del público). Ellas estaban juntas, ligando, quedando... Y ella se liaba conmigo. Seguía tonteando... Es una chica que le gusta tontear, a mí también, muchísimo.

— A mí me gusta la honestidad.

— Total, seguíamos hablando en broma. Es importante decir que yo hace mucho, antes de todo, yo me había liado con Laura.

— Kika, lo que pasa es que a ti te gustaban las dos.

— Me gustaba una más que la otra.

— Cómo se puede querer, dos mujeres a la vez y no estar loca... Hay un tema que justo habla de esto.

— De verdad.

— Qué calor, Kika, me está dando un calor...

— ¿Qué pasa? La que era mi amiga se fue a estudiar fuera...

— Y te quedaste con la que no se fue.

— Mi amiga, que estaba con ella y seguía tonteando conmigo, le dijo a la que se fue Oye, mejor lo dejamos. Y claro, yo me quedé con ella. Ella se quedó conmigo, ella me eligió a mí. Estaba cerca, le daba atención... Seguimos ahí y no hablábamos mucho de la otra y decía Sigo con ella. Ella no estaba, estaba lejos. Durante seis meses yo estuve con ella y la otra volvió.

— Siempre vuelven...

— Y nada, ella volvió y me dijo con quien yo estaba Oye, lo vamos a dejar y se fue con la otra después. Y tuvieron una relación larga.

— Esto es un triángulo amoroso... El triángulo de las Bermudas... Estoy perdida. Esto es fortísimo... Yo lo que veo aquí es mucha perla suelta. Kika, tanto como para hacerse un collar, así que hoy podemos dedicar una canción a este triángulo amoroso. ¿Qué te parece? La vida es compleja, la vida tiene aristas, cosas dulces y momentos preciosos y luego también tiene esas tensiones y esos roces. Esa es la vida y me encanta que hayas venido aquí. ¡Un aplauso para Kika!