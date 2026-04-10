¿Quiénes son los concursantes de 'Tu cara me suena 2026'? Conoce a los nueve famosos

Tu cara me suenaregresa hoy 10 de abrila las 22.00 con nuevas caras de todos los ámbitos de la cultura.

La 13ª edición del concurso estrella de Antena 3 nos trael un plantel lleno de cómicos, cantantes, actores y otras celebritiesque competirán cada semana por combenncer al juradocon sus imitaciones.

Después de que Melani García se proclamara ganadora de la anterior edición, estos son los participantes que se batirán en duelo cada semana en la nueva edición del concurso:

Jesulín de Ubrique

Jesulín de Ubrique en la presentación de 'Tu Cara Me Suena 13' | Gtres

Jesulín de Ubrique ha sido siempre un personaje muy mediático, pudiéndole ver en ocasiones en programas de televisión y protagonizando portadas, pero si por algo es conocido es por ser uno de los toreros más reconocidos de España. Su carrera se desarrolló en la década de los 90 y ha sido protagonista de corridas en plazas como Las Ventas en Madrid o la Maestranza de Sevilla.

Sin embargo, el cantante también intentó introducirse en el mundo de la música con el lanzamiento del disco Jesulín, que incluyó su gran éxito Toda.

En cuanto a su paso por televisión, ha participado en otros formatos de Antena 3 como El Desafío (2022) o Splash! Famosos al agua (2013) de Antena 3.

J Kbello

J Kbello en la presentación de 'Tu Cara Me Suena' | Getty Images

Como en cada edición, no pueden faltar cantantes experimentados y este año J Kbello será uno de ellos. Después de pasar por el programa Cover Night en 2022 en el que quedó finalista, el cantante llegó a la final de Benidorm Fest 2025, donde quedó en tercera posición.

Gracias a la repercusión que adquirió, ha logrado acumular más de 4 millones de escuchas con V.I.P., la canción que presentó al festival.

Este año participó ademásjunto a la cantante Nia en el programa Hasta el fin del mundo, y en el cual escribieron su tema conjunto Dímelo, dámelo.

Sole Giménez

Sole Giménez | GETTY

A lo largo de su trayectoria de más de 40 años, Sole Giménez ha dejado grandes canciones para el recuerdo, sobre todo en sus inicios como vocalista de Presuntos Implicados con temas como Cómo hemos cambiado, Alma de blues o Mi pequeño tesoro. En su carrera en solitario, ha escrito diez discos en los que ha explorado diversos géneros como el latin jazz o el bolero.

En 2023 celebró sus cuatro décadas con ¡Celebración!, grabado en directo en el Palau de les Arts de Valencia y en 2024 fue nombrada Presidenta de la Academia de la Música de España y recientemen ha publicado Ser Humano, el adelanto de su próximo disco.

Cristina Castaño

Cristina Castaño en la presentación de 'Tu Cara Me Suena 13' | Gtres

Cristina Castaño es una actriz que ganó polpularidad con su papel como Judith Becker en la exitosa serie La que se avecina, pero ha participado en series como Al salir de clase, Herederos, Cuerpo de élite, Toy Boy y The Mallorca Files.

En cine ha trabajado en películas como Lo dejo cuando quiera, Nacida para ganar, Sin rodeos, Bajo el mismo techo, Matrimillas o 13 exorcismos. Por su parte, en teatro ha actuado en el musical Cabaret, por el que ganó el Premio del Teatro Musical a Mejor actriz revelación y fue nominada al Fotogramas de Plata, además de recibir varias nominaciones por su trabajo en televisión.

Aníbal Gómez

Aníbal Gómez en la presentación de 'Tu Cara Me Suena' | Gtres

En el ámbito de la comendia, tenemos a Aníbal Gómez, quien se dio ha conocer en Muchachada Nui y ha trabajado en el cine en títulos como Padre no hay más que uno 2, Los del túnel o Torrente 5 y en televisión con series como Capítulo 0, Retorno a Liliflor, Superstar o Entrepreneurs.

Además, forma parte del grupo musical Ojete Calor junto a Carlos Areces y recientemente ha creado y protagonizado Rafaela y su loco mundo, basada en su libro El alucinante mundo de Rafaela.

Paula Koops

Paula Koops en la presentación de 'Tu Cara Me Suena 13' | Getty Images

Paula Koops es probablemente una de las cantantes revelación del panorama musical español, iniciando su carrera en 2020 a través de TikTok. Desde entonces, ha desarrollado su estilo pop-rock alternativo, con letras frescas, auténticas y directas.

Actualmente, posee dos discos de oro, más de 100 conciertos a sus espaldas y más de 100 millones de reproducciones en plataformas digitales. A lo largo de este recorrido ha lanzado sencillos destacados como Línea 7 o b.o.b.o., y lanzó su primer álbum, Motel en 2024.

Martín Savi

Martín Savi en la presentación de 'Tu Cara Me Suena 13' | Gtres

Siguiendo dentro de la música, Martín Savi es un tenor argentino de 21 años con un estilo que fusiona la lírica clásica con música internacional.

Su arte, elegante y puramente emocional, está inspirado por artistas como Luciano Pavarotti, Freddie Mercury, Whitney Houston, Luis Miguel, Elvis Presley o Michael Jackson.

María Parrado

María Parrado en la presentación de 'Tu Cara Me Suena' | Gtres

María Parrado comenzó a cantar con apenas seis años, pero su salto llegó a la fama en 2014, cuando ganó la primera edición de La Voz Kids. Ese mismo año publicó su primer álbum, María Parrado, que debutó en el número uno de ventas en España. A este le siguieron Abril (2015) y Alas (2018).

Posteriormente ha lanzado Conmigo, Vinilo y en 2025 La Niña Que Fui, un álbum que conecta con sus raíces y refleja su crecimiento tanto artístico como vital. Además, María ha puesto su voz a las canciones deAnnie (versión española) y dio vida a Vaiana en las canciones de la película.

Leonor Lavado

Leonor Lavado en la presentación de 'Tu Cara Me Suena' | Getty Images

Formada en Arte Dramático, Leonor Lavado ganó viralidad en 2014 con sus imitaciones en YouTube, lo que le abrió las puertas a cadenas como Antena 3, Telecinco, TVE, Canal Sur y TV3, participando en programas como Zapeando, Aruser@s, Vamos a ver o Y ahora Sonsoles, y presentando concursos como Arranca en verde y ¿Juegos o qué?.

En radio, es colaboradora habitual de Más de Uno con Carlos Alsina en Onda Cero. También ha protagonizado la serie Mambo y la película Hotel Bitcoin y en 2026 aparecerá en Todos los colores. Leonor fue galardonada con el Óscar del Humor a la Mejor Actriz Cómica y nominada a Mejor Cómica en los Premios Berlanga al Humor 2023.