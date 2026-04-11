¿Quién ganó la Gala 1 de 'Tu cara me suena 13'? Así está la clasificación
¡Por fin está aquí la nueva edición de Tu cara me suena! El talent show más visto de la televisión ha empezado su decimotercera entrega este viernes 10 de abril con un 20,9 % de cuota de pantalla y una gran lista de imitaciones.
¿Quiénes son los concursantes de 'Tu cara me suena 13'?
Melani inaugura 'Tu cara me suena 13' imitando a Rosalía en los BRIT Awards
¡Tu cara me suena 13 ha empezado por todo lo alto! El medley inicial con Melani (imitando a Rosalía), Agoney (Bad Bunny) y Angy (Aitana) quedará para la historia del formato. Y los nueve concursantes no se han quedado atrás con el Daddy Yankee de J Kbello, el Melendi de Jesulín de Ubrique, la Sabrina Carpenter de Paula Koops o la Shakira de Sole Giménez.
La primera victoria, entre María Parrado y Martín Savi
El jurado y el público han elegido como los mejores de la noche a la joven cantante María Parrado, que ha imitado a Ana Mena con Carita triste, y al tenor argentino Martín Savi, que se ha convertido en Mika con Love Today. Al final, Parrado ha conseguido la victoria con la máxima puntuación posible: 24 puntos.
"No esperaba menos de María Parrado", ha valorado Chenoa tras su actuación. "Es una voz muy portentosa de este país. Ana Mena es complicada, tiene mucha voz aireada, y tú tienes mucha máquina [en la voz] para hacer un montón de imitaciones que nos van a dejar con la boca abierta".
La artista ha entregado los 3.000 euros del premio a FEDER: "Voy a intentar no llorar. Se lo quiero dedicar a mi padre, que ya no está conmigo, pero siempre va a estar. Él tuvo una enfermedad rara, así que quería dárselo a FEDER, que es una asociación que ayuda a todas las personas con enfermedades raras. Más de tres millones de personas tienen este problema", ha dicho.
Clasificación de la Gala 1
- 1. María Parrado - 24 puntos (12 del jurado, 12 del público)
- 2. Martín Savi - 21 (10 del jurado, 11 del público)
- 3. Cristina Castaño - 18 (8 del jurado, 10 del público)
- 4. Sole Giménez - 18 (9 del jurado, 9 del público)
- 5. J Kbello - 17 (11 del jurado, 6 del público)
- 6. Jesulín de Ubrique - 14 (6 del jurado, 8 del público)
- 7. Paula Koops - 14 (7 del jurado, 7 del público)
- 8. Leonor Lavado - 10 (5 del jurado, 5 del público)
- 9. Aníbal Gómez - 8 (4 del jurado, 4 del público)
Clasificación general tras la Gala 1
Al ser la primera gala, la clasificación general de Tu cara me suena 13 coincide con el resultado de la noche:
- 1. María Parrado - 24 puntos
- 2. Martín Savi - 21
- 3. Cristina Castaño - 18
- 4. Sole Giménez - 18
- 5. J Kbello - 17
- 6. Jesulín de Ubrique - 14
- 7. Paula Koops - 14
- 8. Leonor Lavado - 10
- 9. Aníbal Gómez - 8
A quién imitarán en la Gala 2
Como siempre, al final de la gala, los concursantes han descubierto a qué artistas tendrán que imitar la próxima semana.
- Sole Giménez - Alizzz y Amaia (Trae un amigo)
- Paula Koops - Jeanette (Training VIP)
- María Parrado - Thalía
- Martín Savi - Tom Jones
- Cristina Castaño - Chappell Roan
- J Kbello - Alex Warren
- Jesulín de Ubrique - Hombres G
- Leonor Lavado - Nueva Línea
- Aníbal Gómez - Alaska