¿Quién ganó la Gala 1 de 'Tu cara me suena 13'? Así está la clasificación

Las bonitas palabras de Àngel Llàcer a Leonor Lavado: “Te vas a convertir en una pieza imprescindible de la edición” | José Irún

¡Tu cara me suena 13 ha empezado por todo lo alto! El medley inicial con Melani (imitando a Rosalía), Agoney (Bad Bunny) y Angy (Aitana) quedará para la historia del formato. Y los nueve concursantes no se han quedado atrás con el Daddy Yankee de J Kbello, el Melendi de Jesulín de Ubrique, la Sabrina Carpenter de Paula Koops o la Shakira de Sole Giménez.

La primera victoria, entre María Parrado y Martín Savi

El jurado y el público han elegido como los mejores de la noche a la joven cantante María Parrado, que ha imitado a Ana Mena con Carita triste, y al tenor argentino Martín Savi, que se ha convertido en Mika con Love Today. Al final, Parrado ha conseguido la victoria con la máxima puntuación posible: 24 puntos.

"No esperaba menos de María Parrado", ha valorado Chenoa tras su actuación. "Es una voz muy portentosa de este país. Ana Mena es complicada, tiene mucha voz aireada, y tú tienes mucha máquina [en la voz] para hacer un montón de imitaciones que nos van a dejar con la boca abierta".

La artista ha entregado los 3.000 euros del premio a FEDER: "Voy a intentar no llorar. Se lo quiero dedicar a mi padre, que ya no está conmigo, pero siempre va a estar. Él tuvo una enfermedad rara, así que quería dárselo a FEDER, que es una asociación que ayuda a todas las personas con enfermedades raras. Más de tres millones de personas tienen este problema", ha dicho.

Clasificación de la Gala 1

1. María Parrado - 24 puntos (12 del jurado, 12 del público)

2. Martín Savi - 21 (10 del jurado, 11 del público)

3. Cristina Castaño - 18 (8 del jurado, 10 del público)

4. Sole Giménez - 18 (9 del jurado, 9 del público)

5. J Kbello - 17 (11 del jurado, 6 del público)

6. Jesulín de Ubrique - 14 (6 del jurado, 8 del público)

7. Paula Koops - 14 (7 del jurado, 7 del público)

8. Leonor Lavado - 10 (5 del jurado, 5 del público)

9. Aníbal Gómez - 8 (4 del jurado, 4 del público)

Clasificación general tras la Gala 1

Al ser la primera gala, la clasificación general de Tu cara me suena 13 coincide con el resultado de la noche:

1. María Parrado - 24 puntos

2. Martín Savi - 21

3. Cristina Castaño - 18

4. Sole Giménez - 18

5. J Kbello - 17

6. Jesulín de Ubrique - 14

7. Paula Koops - 14

8. Leonor Lavado - 10

9. Aníbal Gómez - 8

A quién imitarán en la Gala 2

Como siempre, al final de la gala, los concursantes han descubierto a qué artistas tendrán que imitar la próxima semana.