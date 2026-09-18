Dónde aparcar cerca de Macondo Park para ver los conciertos de Shakira en Madrid

La llegada de Shakira a Madrid se ha convertido en el evento musical más destacado del año, con miles de fans de la colombiana deseosos de asistir a alguno de los 12 conciertos que ofrecerá en la capital durante su residencia.

Unos shows muy especiales bajo el paraguas de Es Latina, la experiencia creada por la artista con la que integra los aspectos e identidades culturales del ámbito hispanohablante, y un estadio propio en el que llevará a cabo su actuaciones en el recinto bautizado como Macondo Park.

Dada la magnitud del acontecimiento, las autoridades han previsto un dispositivo especial para gestionar grandes flujos de asistencia al espacio, recomendando a los asistentes desplazarse en transporte público. De hecho, ya se ha establecido que muchas de las vías del barrio de Villaverde, donde se ubica el recinto, estén cortadas durante largos tramos horarios y se modifiquen algunas de las entradas y salidas de la M-45 en las inmediaciones.

Aún así, muchos fans acudirán al Macondo Park empleando su vehículo privado, por lo que aquí dejamos algunas recomendaciones para estacionar cerca de las inmediaciones.

Dónde aparcar cerca del concierto de Shakira

Las zonas más limítrofes con respecto al recinto de Macondo Park (Iberdrola Music), es decir, las calles Laguna Dalga, Laguna de Cameros, San Eustaquio, Resina e sus inmediaciones, tendrán prohibido el estacionamiento desde las 15:00 horas. Además, el dispositivo prevé que se puedan sumar cortes de tráfico en función de la afluencia en las calles Valle de Tobalina, avenida Real de Pinto, Laguna del Marquesado y Acebeda.

Una de las mejores opciones para aparcar es hacerlo cerca de alguna de las estaciones vinculadas a la línea 3 de Metro, a la que pertenece Villaverde Alto, la más cercana a los conciertos. También es recomendable, también, en alguna de las estaciones de la línea 12 cercanas a Espartales, ubicada en el municipio de Getafe, desde la que se podrá llegar caminando hasta el recinto.

En caso de acudir desde el centro de Madrid, estacionar en las inmediaciones de Atocha, conectada a través de las líneas de Cercanías C4a, C4b con la estación de Villaverde Alto y con San Cristóbal Industrial mediante la C5, y además será la referencia de cara al regreso del show con la lanzadera gratuita de la EMT, que enlazará Villaverde con Legazpi y Atocha.

Cómo llegar en transporte público

Metro

El Metro es una de las principales alternativas para llegar al concierto dada la cercanía de la estación de Villaverde Alto (línea 3) con el Macondo Park. Tal y como indica la organización, de cara a la hora de salida del concierto, Metro ha establecido un refuerzo de la línea que hará que pase un tren cada 7'5 minutos entre las 23:00 y las 00:00 horas, cada 3'5 minutos entre las 00:00 y 1:00 horas y cada 3'8 minutos de las 1:00 a las 1:30 horas.

Cercanías

En caso de querer llegar mediante Cercanías, la estación de Villaverde Alto está servida por las líneas C-4a, C-4b y C-5, mientras que la de San Cristóbal Industrial pertenece al tramo de la línea C-3.

Sin embargo, hay que recordar que Cercanías solo puede resultar una opción de cara a la ida al concierto de Shakira, ya que el horario habitual de Cercanías finaliza a las 23:45 horas y el horario del show está previsto que se desarrolle entre las 21:00 y las 23:00, efectuándose el desalojo de forma gradual hasta la 1:00. Por ello, es necesario establecer una alternativa de cara a la vuelta.

Autobús

La EMT ha establecido un servicio de lanzadera gratuita de eléctricos durante los días de concierto. El servicio partirá de la avenida Gran Vía de Villaverde, en las inmediaciones de la calle San Jenaro, y tendrá como destinos Legazpi y Atocha, donde solo se permitirá la bajada de viajeros. Un servicio que funcionará entre las 23:00 y las 2:00 horas, con frecuencias que oscilarán entre 7'5 y 15 minutos, con un tiempo estimado de recorrido de entre 14 y 35 minutos.

Por otro lado, también estarán disponibles las líneas habituales de EMT 22, 79, T41 y N14, así como distintas líneas interurbanas. Eso sí, hay que advertir que el dispositivo puede ocasionar desvíos del recorrido habitual como consecuencia de los cortes de tráfico, por lo que se recomienda consultar las modificaciones antes de desplazarse.

Taxi y VTC

Es habitual que muchos asistentes a eventos de estas características opten por acudir mediante taxi o VTC. Para los usuarios de taxi, se han creado zonas de espera específicas en la calle San Eustaquio, entre San Norberto y la calle Resina. El acceso peatonal a esta parada se realizará por San Erasmo y después por Resina.

En el caso de los VTC, la zona de recogida estará situada en calle Valle de Tobalina con calle San Ezequiel. Hay que precisar que no se trata de una zona de espera de VTC, sino exclusivamente de un punto para recoger a viajeros que ya tengan contratado previamente el servicio.