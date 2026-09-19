Horarios del concierto de Shakira en Madrid hoy sábado: cuándo abren las puertas, a qué hora empieza y cuánto dura
Este sábado 19 de septiembre comienza la residencia de Shakira en Madrid con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Descubre los horarios de todas las actividades que va a celebrar en el Macondo Park.
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Shakira ya ha arrancado su residencia en Madrid con su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, tomando la capital ya desde su primer show. Desde el viernes 18 de septiembre hasta el próximo 11 de octubre, la de Barranquilla va a celebrar doce conciertos en la capital, en una residencia que va más allá de su propio show.
Durante los días de concierto, el espacio Iberdrola Music en Villaverde Alto se va a convertir en el Macondo Park, un lugar en el que convivirán arte, cine y literatura, gastronomía, moda, espacio infantil, zona VIP y zona fan; y que contará con actividades multiculturales a lo largo del día: desde las 15:30 hasta las 00:15 horas.
El concierto de La Loba tendrá lugar en el llamado estadio Shakira, un pabellón creado en el espacio Iberdrola Music para la ocasión y que tiene un aforo de 50.000 personas. El auditorio abrirá sus puertas a las 18:30 horas, dos horas antes del inicio del concierto de la colombiana. El show está previsto que finalice a las 23:00, aunque habrá actividades hasta las 00:15.
Antes de su show será el turno de los otros artistas que actúan en La Sala de Macondo, este sábado Lia Kali, Maro, Santos Bravo y Tiraya. Toma nota de cuándo actúa cada una y de los horarios del día.
Los horarios del viernes 18 de septiembre para el concierto de Shakira en Madrid
- 15:30 - apertura puertas Macondo Park
- 16:00 - apertura de los pabellones e inicio de las actividades
- 16:45 - concierto de Tiraya
- 17:45 - concierto de Santos Bravo
- 18:20 - concierto de Maro
- 18:30 - apertura puertas estadio Shakira
- 18:55 - concierto de Lia Kali
- 20:30 - inicio concierto Shakira
- 23:00 - fin concierto Shakira
- 00:15 - fin actividades