La sexta Spice Girl: el breve paso de Michelle Stephenson por la girlband

En 1996 el mundo del pop se revolucionó por completo con el lanzamiento de Wannabe, donde cinco desconocidas jóvenes que se daban a conocer bajo el nombre de Spice Girls se colocaron en el número uno de las listas de medio planeta.

Poco después esta canción se convirtió la más vendida de un grupo femenino, con ventas que superan los 6.000.000 de copias en todo el mundo. Y el resto de la historia ya la conoces: Mel B, Geri Halliwell, Emma Bunton, Victoria Adams y Mel. C se convirtieron en todo un fenómeno musical en los 90 y principios de los 2000.

Michelle Stephenson, la sexta Spice Girl

Puede que el nombre de Michelle Stephenson no te suene de nada, pero formó parte de las Spice Girls. De hecho, en muchas ocasiones se hace referencia a ella como la 'sexta Spice Girl', pero lo cierto es que fue la primera seleccionada de entre las 600 candidatas al casting para formar una girlband que en un primer momento iba a llamarse Touch.

Pero el paso de Michelle por el grupo fue de tan sólo seis meses, ya que decidió abandonar el grupo por motivos personales. En un primer momento explicó que a su madre le habían diagnosticado cáncer de mama y que fue el motivo principal por el que decidió no embarcarse en esta aventura, aunque también se rumoreó que su abandono tuvo que ver por la mala relación con sus compañeras. Tras ella entró Abigail Kis, aunque su paso también fue muy breve, siendo finalmente sustituida por Emma Bunton.

En el documental sobre el grupo llamado Raw Spice, donde se muestran los inicios del grupo, también se encuentra el testimonio de Michelle así como del primer productor y del primer mánager del grupo.

En esta cinta Michelle explicó un poco más acerca de su relación con Geri, Mel C. Mel B. y Victoria. Stephenson explicó que una vez seleccionadas las cinco chicas y tras pasar por una breve estancia en un motel en Windsor, en Londres, fueron trasladas a una casa en Maidenhead. "Nada lujoso, era la típica madriguera universitaria y nos daban 60 libras a la semana a cada una para sobrevivir".

Michelle también reveló que prácticamente no se conocían y que Geri, la más mayor de todas, escogió la habitación individual, mientras ella dormía en una habitación con dos camas separadas con Victoria y las dos Melanies compartían la cama de matrimonio que había en otra habitación.

Michelle Stephenson // Raw Spice Documentary

En el documental reconoció los rumores de una relación algo tensa entre ellas: "Hubo tensiones entre nosotras, porque siempre que vives con gente las hay. Teníamos unas discusiones terribles cada mañana para entrar en el baño, tardábamos todas muchísimo en prepararnos. Y eso que ahí no nos perseguían las cámaras y no teníamos que ir supermaquilladas todo el tiempo", explicó.

Sin embargo, no dejó claro cuál fue el motivo por el que decidió no seguir en el grupo. Por un lado, reveló que quería continuar estudiando en la universidad, ya que en ese momento se encontraba en el primer curso. Pero también hace referencia al cáncer que le diagnosticaron a su madre, aunque sin confirmar en esta ocasión si fue el motivo principal.

Por su parte, Bob Herbert, uno de los creadores del grupo, aseguró en el mismo documental que fue despedida por no terminar de encajar con las otras componentes del grupo.

Breve carrera musical

Tras abandonar las Spice Girls, Michelle trabajó como corista para cantantes tan conocidos como Ricky Martin o Julio Iglesias, incluso en 2003 lanzó un EP llamado SHEsongs que incluía los temas In Control, Fall Over, Hey Sugar, "Dirty Music, Boom, Boom y Happens for a Reason, aunque su carrera musical no prosperó más allá de esto.

También hizo sus pinitos en el mundo de la televisión como reportera para Carlton TV o presentadora de London Weekend Televisión en 2001, pero actualmente su trayectoria profesional está alejada de la industria de la música y el entretenimiento.