Coldplay y las Spice Girls cantan juntos

Chris Martin entona junto a Mel C el tema '2Become1', durante el festival 'We Can Survive'. Que nadie diga que la promoción del nuevo disco de Coldplay se hace sin dar puntada sin hilo.

Sí, Coldplay y Spice Girls cantan sobre el escenario del festival We Can Survive. Bueno, en realidad se trata de una de las Spice, en concreto, ha sido Mel C la que se ha subido al escenario con Chris Martin. No se atrevieron el famoso Wannabe, sino que optaron por otro de sus temas más conocidos, como es 2Become1.

Music of the spheres, el nuevo álbum de la banda, está en plena campaña promocional y, en eso, los Coldplay son auténticos maestros. Desde el inicio, el grupo ha destilado una originalidad superlativa para que el anuncio de su nuevo trabajo llegara a escucharse en todo el planeta. Incluso crearon un lenguaje alienígena para la ocasión.

El último acto tuvo lugar en el We Can Survive, un festival solidario celebrado en el Hollywood Bowl de Los Ángeles (California, Estados Unidos) este pasado fin de semana.

Chris Martin se ha mostrado profundamente emocionado de poder cantar con Mel C y, desde luego, nadie auguraba una colaboración entre ambos para este 2021. Este año no han sido pocos los músicos que han trabajado con Coldplay, muchos de ellos para su disco, entre los que hay que destacar a Selena Gomez y a BTS.