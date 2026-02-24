Shakira actuará frente a las Pirámides de Giza y suma ya 11 conciertos en 2026

Shakira actuará frente a las Pirámides de Giza en abril de 2026 | @artistpublicist | @chriscornejo

Dice Shakira que 2026 será el año de su gira europea pero, por ahora, son solo palabras.

La cantante lo confirmaba en una entrevista en Vanity Fair al despedir 2025 y tres meses todavía no hay rastro de la llegada de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour al Viejo Continente.

Por el contrario, la intérprete de Solterano deja de sumar compromisos musicales y, tras cerrar el periplo latinoamericano de su gira el pasado 15 de febrero en San Salvador (El Salvador), la colombiana sigue anunciado nuevos conciertos.

El último llegó este lunes al confirmar los rumores que señalaban que actuaría ante las Pirámides de Giza en El Cairo (Egipto). La cantante llevará su show al emblemático espacio el martes 7 de abril de 2026.

El concierto, que supondrá su regreso a este escenario 19 años después de la icónica presentación del Tour Fijación Oral, será su cita número 11 en 2026 con paradas en México, Jordania, Emiratos Árabes, Egipto, India y Brasil, entre otros países.

Conciertos gratuitos en el Zócalo y Copacabana

En la lista de citas previstas para este primer semestre de 2026 se incluyen dos paradas multitudinarias y gratuitas donde se espera que Shakira haga historia.

El domingo 1 de marzo la cantante volverá al Zócalo de Ciudad de México, donde estuvo en 2007, para actuar en esta plaza donde Rosalía triunfó en 2023 y que ha reunido a más de 300.000 personas en su concierto más multitudinario. Fue el que protagonizó la banda argentina Los Fabulosos Cadillacs el 3 de junio de 2023.

Dos meses después se espera que reúna a cerca de dos millones de personas en la Playa de Copacabana en Rio de Janeiro (Brasil). La cantante es la tercera artista del evento Todo Mundo no Rio que en 2025 tuvo a Lady Gaga como protagonista y en 2024 a Madonna.

Todos los conciertos de Shakira en 2026

Antes del concierto del Zócalo, Shakira tiene otras dos paradas en México y tras este show gratuito comenzará un periplo por Oriente Medio. Consulta aquí todas las fechas cerradas: