Shakira adelanta que vendrá a Europa con 'Las mujeres ya no lloran tour' en 2026

Shakira termina en febrero su gira, con la que se ha recorrido Estados Unidos y Latinoamérica. Pero ahora adelanta que después de descansar un poco aterrizará en Europa.

Shakira en Miami
Getty Images

Madrid16/12/2025 11:46

Shakira está llegando al fin de su exitosa gira Las mujeres ya no lloran World Tour... ¿O no?

Desde que la colombiana anunciara las fechas de Estados Unidos y Latinoamérica con uno de sus tours más esperados hasta el momento, que la artista ampliara la gira y pasara por España estaba siendo todo un misterio.

Sin embargo, a pocos conciertos del cierre, la intérprete de Antología ha adelantado que, si bien se tomará un descanso después de terminar en desde México en febrero, su próxima parada es Europa.

Y es que la demanda para ver a Shakira es de lo más alta y la expectación también. Ha sido en la revista Vanity Fair donde la artista ha contado que actuará a su otro lado del charco: "Estoy muy emocionada por la parte europea de la gira".

Además, adelanta que será muy pronto: "Aún no la hemos comenzado, pero 2026 estará dedicado al Viejo Continente y a algunos países de Asia y Oriente Medio. Estoy deseando que llegue esta parte de los conciertos".

De momento la colombiana se reserva fechas, países y ciudades, pero España podría entrar en esta esperada rama de Las mujeres ya no lloran World Tour.