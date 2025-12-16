Shakira adelanta que vendrá a Europa con 'Las mujeres ya no lloran tour' en 2026

Shakira está llegando al fin de su exitosa gira Las mujeres ya no lloran World Tour... ¿O no?

Desde que la colombiana anunciara las fechas de Estados Unidos y Latinoamérica con uno de sus tours más esperados hasta el momento, que la artista ampliara la gira y pasara por España estaba siendo todo un misterio.

Sin embargo, a pocos conciertos del cierre, la intérprete de Antología ha adelantado que, si bien se tomará un descanso después de terminar en desde México en febrero, su próxima parada es Europa.

Y es que la demanda para ver a Shakira es de lo más alta y la expectación también. Ha sido en la revista Vanity Fair donde la artista ha contado que actuará a su otro lado del charco: "Estoy muy emocionada por la parte europea de la gira".

Además, adelanta que será muy pronto: "Aún no la hemos comenzado, pero 2026 estará dedicado al Viejo Continente y a algunos países de Asia y Oriente Medio. Estoy deseando que llegue esta parte de los conciertos".

De momento la colombiana se reserva fechas, países y ciudades, pero España podría entrar en esta esperada rama de Las mujeres ya no lloran World Tour.