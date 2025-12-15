Shakira cancela su concierto en Córdoba (Argentina) después de su inicio

Hay ocasiones en la que los artistas, en contra de su voluntad, tienen que cancelar los conciertos por causas que escapan a su control. Y esto le ha ocurrido a Shakira en su primer show en Córdoba, Argentina.

La artista aterrizaba en la ciudad argentina con su Las mujeres ya no lloran tour, pero en mitad del show el espectáculo no pudo seguir a causa de una tormenta eléctrica y una fuerte lluvia que entorpeció el espectáculo.

Eso sí, los fans pudieron disfrutar de éxitos como Estoy aquí, Ojos así, Las de la intuición, TQG y Monotonía. Fue mientras tocaba Pies descalzos cuando las precipitaciones hicieron imposible continuar el show y Shakira tuvo que abandonar el escenario.

Los espectadores que estaban viendo a la colombiana desde el estadio Mario Alberto Kempes se toparon con una suspensión inmediata del concierto con un anuncio en las pantallas: "Le informamos que, debido a las condiciones climáticas adversas, se da por finalizado el evento".

"Esta decisión se toma con el fin de proteger la seguridad y bienestar de todos los asistentes", expuso el anuncio, instando a "la comprensión".

Si todo sale bien, Córdoba podrá disfrutar del segundo concierto de Shakira este lunes 15 de diciembre.