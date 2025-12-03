Shakira sorprende con un halago a Gerard Piqué: "El padre es muy disciplinado"

La ruptura de Shakira (48) y Gerard Piqué (38) sigue dando de qué hablar tres años después de aquel comunicado donde la cantante y el futbolista pidieron privacidad "por el bienestar" de sus hijos: Milan (12) y Sasha (10). Sin embargo, la noticia tuvo un increíble alcance mediático, acentuado por las canciones que la colombiana le dedicó al español, incluida su mítica sesión con Bizarrap.

Sin embargo, parece que Shakira se encuentra en otro momento vital. Lejos de seguir lanzando dardos, la artista ha piropeado a Piqué durante su conversación con el presentador argentino Marley en el programa Por el mundo, donde se ha sincerado sobre su proceso de superación. "Pasar de la frustración, de la rabia, el dolor, la tristeza... y transformarlo en arte, en creatividad e inspiración. Me ayudó a sanar y creo que mucha gente sanó conmigo", ha dicho.

Shakira también ha confesado que su relación con Piqué "es, quizás, la historia de amor más larga" que ha tenido en su vida. "A veces pienso, incluso: '¿Será que me pasó todo esto porque era lo que me tocaba en esta vida?', para que quizá otra gente se viera reflejada en mí y en mis vivencias, y que todo esto fuera la gasolina para este motor que se encendió y que sigue en marcha", ha añadido.

"Hay que decirlo"

Cuando Shakira ha comentado que sus dos hijos son muy "disciplinados", el presentador ha sugerido que "eso lo aprendieron" de ella. Pero la colombiana ha querido matizar: "También el padre, hay que decirlo, es muy disciplinado, porque es que no se puede triunfar de otra manera en cualquier oficio, la disciplina es básica. Ellos saben que no hay otra manera. Si hay que presentarse a algo, hay que ensayar, si hay que presentarse para un examen, hay que estudiar. No hay otra. Eso sí que es innegociable".

Shakira y Piqué | Getty

En cuanto al interés de Milan y Sasha por la música, Shakira sí ha reconocido que eso lo han heredado de ella. "Sí, porque del papá no", ha bromeado. "Los dos son muy musicales. Milan toca el piano, la batería, guitarra, ahora está aprendiendo el bajo. Sasha tiene una voz muy linda", ha añadido.

Y, frente a la Shakira que brilla en los escenarios, a sus hijos les gusta más cuando su mamá está en pijama: "Ellos prefieren la mami del sofá, la de la cama, la que está en pijama... Esa es la de ellos, la que no comparten, únicamente de ellos".