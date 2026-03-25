Shakira añade tres nuevas fechas a su residencia europea en Madrid y suma ya nueve conciertos

Shakira ha añadido tres nuevas fechas a su residencia europea en Madrid y ya suma un total de nueve conciertos en España para después de verano.

La alta demanda de entradas durante la Preventa Shakira de este martes 24 de marzo ha hecho que la cantante haya tomado la decisión de ampliar su residencia y sumar otros tres shows. Serán los días 2, 3 y 4 de octubre.

Así, los conciertos de Shakira en Madrid, que se celebrarán en el Estadio Shakira en Macondo Park, en Macondo Park, se organizan por bloques de fines de semana. Todas las citas se están anunciando de tres en tres, lo que hace pensar que si decide ampliar la residencia, la cantante no dará 10 conciertos como dijo el alcalde de Madrid, sino que sumará un total de 12.

Cuándo es la preventa y la venta general para los nuevos conciertos de Shakira

Las nuevas fechas de Shakira —2, 3 y 4 de octubre— se suman al calendario de venta de las anteriores. De esta manera, las entradas estarán disponibles en dos preventas y en la venta general del viernes 27 de marzo. La diferencia es la hora a la que se abren las taquillas virtuales para cada show. ¡Apunta!

Miércoles, 25 de marzo - preventa de Santander Smusic a partir de las 10:30 horas

Jueves, 26 de marzo - preventa Live Nation a partir de las 10:30 horas

Viernes, 27 de marzo - venta general a partir de las 10:30 horas

Todos los conciertos de Shakira en Madrid

Shakira tiene por ahora un total de nueve conciertos en Madrid. Su residencia arranca el 18 de septiembre y el plan hasta el momento es que termine el 4 de octubre.