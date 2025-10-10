Shakira le canta a la locura del mundo en 'Zoo', su canción para 'Zootrópolis 2'

Con el estreno de Zootrópolis 2 llega una nueva canción de Shakira. La colombiana se convierte en un miembro más de la sociedad animal poniendo voz a la banda sonora de la película de Disney con el tema Zoo.

Y es que cabe recordar que la artista colombiana ya se encargó de la canción de la primera entrega de la saga (Try Everything). Y parece que su lugar también está en divertirse tras las cintas de animación.

Aunque en la primera versión Zoo era una colaboración de Shakira con Ed Sheeran, Disney ha publicado este 10 de octubre la canción tan solo con la colombiana. El sonido del tema recuerda a su famosísima Waka Waka.

Zoo es una divertida canción acorde a la película a la que acompaña, con un ritmo pegadizo, sonidos que funcionan de guiño a la cultura latina y con coros que evocan a la naturaleza.

El tema mezcla el inglés y el español, abriéndose una vez más a la diversidad que la artista lleva por bandera.