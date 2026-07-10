Shakira carga contra los contenidos falsos creados con IA

La cantante Shakira es una de las estrellas más consagradas del panorama internacional, más aún tras haber compuesto el himno oficial del Mundial 2026 junto a Burna Boy, Dai Dai.

Una circunstancia que ha convertido a la de Barranquilla en uno de los temas más comentados en redes sociales, donde algunos de los contenidos alrededor de la autora de Waka Waka no son reales.

De hecho, la propia Shakira ha salido al paso de la polémica en torno a la creación de material con IA en su perfil oficial de Instagram. "En las últimas semanas se han generado artificialmente algunas imágenes mías, colocándome en situaciones que no han ocurrido o con personas con las que no he estado", ha indicado en una storie.

"Muchas se utilizan para publicidad de marcas con las que no tengo contratos o para alimentar rumores falsos", ha asegurado la artista, afirmando que entiende que "es parte de convivir con la revolución tecnológica a la que todos estamos sujetos". Aunque, eso sí, asegura que su "se encuentra trabajando activamente para desmontar dichas imágenes"

"Afortunadamente, me alivia saber que mis fans saben reconocer la realidad y distinguir lo que ha sido producido por inteligencia artificial. Estoy muy agradecida de ver cómo lo comunican de una manera tan eficiente", ha concluido la cantante, mostrando el vínculo que tiene con sus más fieles.