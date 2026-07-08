Así ha sido el mensaje de Shakira tras la eliminación de Colombia del Mundial

Shakira ha sido la gran diva musical del Mundial 2026 desde el comienzo, ya que ha sido ella misma, en compañía del nigeriano Burna Boy, la encargada de componer el himno oficial de la competición, Dai Dai.

Un vínculo que dura años con el torneo más importante de este deporte y que, además, se extiende a su propia afición personal hacia el fútbol, convirtiéndose en una de las fans más destacadas de la selección de Colombia.

Un apoyo hacia sus compatriotas que se ha exacerbado, precisamente, tras la eliminación de los cafeteros a manos de la selección de Suiza, dejando atrás el sueño de acceder a los cuartos de final del Mundial 2026.

"Mi selección ha jugado este Mundial con una entrega que nos enorgullece a todos", ha indicado Shakira en una storie en su perfil oficial de Instagram tras la derrota del conjunto colombiano, "lo hemos dado todo y está claro que Dios no se mete en el fútbol, porque si no, habríamos pasado a cuartos".

Además, la de Barranquilla ha querido mostrar un cariño especial hacia el jugador Luis Díaz, al que se vio especialmente afectado tras la eliminación. "Esas lágrimas de nuestro Lucho Díaz son las lágrimas de cada uno de nosotros, los colombianos, que gritamos, nos emocionamos, cantamos y celebramos cada paso de nuestra selección".