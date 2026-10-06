Guía para comprar entradas para el último concierto de Shakira en Madrid

El pasado domingo Shakira puso en vilo a sus fans al anunciar una gran sorpresa para despedir su residencia europea en Madrid.

No se refería a novedades en el último fin de semana en Macondo Park, la cantante se guardaba un as en la manga que sacó este lunes al anunciar Last dance, su último baile en Madrid.

La intérprete de Dai Dai ha decidido cerrar su residencia el lunes 12 de octubre con un concierto rodeado de amigos que servirá para despedir a lo grande Es Latina, el festival montado en paralelo a sus shows en la capital española que se ha convertido en una suerte de cumbre de la latinoesfera.

El Día de la Hispanidad Shakira se baja por última vez del escenario del Estadio Shakira de Madrid y desde este martes 6 de octubre se pueden conseguir ya entradas. Si quieres unirte a esta fiesta y unirte al último baile de Shakira, toma nota de todo lo que tienes que saber sobre la venta de entradas del concierto.

Cuándo se celebra la preventa y quién puede acceder

La venta de entradas para el último concierto de Shakira en Madrid se celebra en dos fases y, como viene siendo habitual, la preventa es un día antes de la venta general.

Este martes 6 de octubre a las 15:00 horas se activa la preventa de entradas para el último baile de Shakira. Solo unos pocos podrán aprovechar esta oportunidad, tendrán que haberse registrado previamente LiveNation.

La sala de espera para acceder a este venta previa estará abierta a partir de las 14:30 horas.

El día y la hora de la venta general

Al día siguiente, el miércoles 7 de octubre, se abre la venta general para todos los públicos aunque será en distinto horarios.

A partir de las 09:30 horas estará abierta la sala de espera para que puedan ir accediendo los fans que quieran comprar su entrada. La venta arrancará puntual a las 10:00 horas en los siguientes canales oficiales:

Qué debes saber para acceder a la venta general

Si vas a querer sumarte a la venta general, hay una cosa que puedes hacer desde ya mismo y que te facilitará los trámites. Cualquiera de estos canales de compra piden que estés registrado por lo que sería conveniente hacerlo con antelación.

En Ticketmaster recomiendan crear una cuenta o iniciar sesión en nuestra cuenta y comprobar que nuestro correo electrónico, teléfono y datos de pago estén actualizados. ¡Así no habrá sustos!

Otro consejo es desactivar cualquier VPN, retransmisión privada o extensión del navegador que oculte nuestra dirección IP y nos pueda dar apariencia de bot. Se trata de poner —y ponernos— el menor número de obstáculos posible.

El precio de las entradas del último concierto de Shakira

A falta de precios oficiales, toca mirar los precios de las entradas de los conciertos ya celebrados. Repásalos a continuación y prepárate para la venta. Cada vez queda menos...

Entradas generales

FRONT STAGE 181,50 euros

PISTA GENERAL 119,00 euros

PL1 GRADA 158,50 euros

PL2 GRADA 136,00 euros

PL2 PMR 136,00 euros

PL3 GRADA 96,50 euros

PL4 GRADA 73,50 euros

Suplemento Asiento Junto a Pasillo (s/ PL1-PL2-PL3-PL4) 17,00 euros

Entradas VIP

PLATINUM GRADA desde 119 euros / hasta 476 euros

VIP 1 - PREMIUM EARLY ENTRY VIP PACKAGE 464,50 euros

VIP 2 – EARLY ENTRY PACKAGE 328,50 euros

VIP 3 – PREMIUM SEATED VIP PACKAGE 498,50 euros

VIP 4 – SEATED VIP PACKAGE 345,50 euros

VIP 5 - GARDEN EXPERIENCE 555,00 euros

VIP 6 - TERRACE EXPERIENCE 725,00 euros

Los precios de las entradas incluyen los gastos de gestión del canal de venta y los impuestos aplicables aunque Ticketmaster aplica un cargo de 2 euros por transacción / compra no incluido en el precio de las entradas.