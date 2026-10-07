Última hora venta entradas del último concierto de Shakira en Madrid: a qué hora empieza, los artistas invitados y el setlist para el 12 de octubre
Shakira terminará su gran despliegue con Las Mujeres Ya no Lloran World Tour en un último concierto de su residencia europea en Madrid el lunes 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Este miércoles 7 se celebra la venta general de entradas del show de cierre, que contará con grandes amigos sobre el escenario y un homenaje a Lorca en Macondo Park. Sigue en directo todos los detalles para no quedarte sin entradas.
Shakira convertirá su despedida de Madrid en un homenaje a Lorca y al flamenco
Los precios oficiales del último concierto de Shakira en Madrid el 12 de octubre
Maluma, Beéle y Dani Martín acompañarán a Shakira en su último baile
destacados
Un homenaje a Federico García Lorca
En el año del 90 aniversario de la muerte de Federico García Lorca, Macondo Park será también espacio para celebrar al poeta de Granada. El concierto del 12 de octubre homenajeará al poeta que "ha inspirado al mundo" y que "nos ha hecho sentir la pertenencia y comunidad flamenca".
Con este fin, Kiki Morente y Lagartija Nick se subirán al escenario con su show por el 30 aniversario de Omega, el álbum que combinó con maestría flamenco y rock. También estarán en esta cita Israel Fernández, Belén López, Antonio Carbonell y la Oco Band. En esta misma línea el cantante y compositor Antonio Carbonell será una de las estrellas de Macondo Plaza, y en los próximos días se conocerán los nombres que formarán parte del Pabellón cultura y está previsto que se proyecte una película inspirada en Lorca.
Una última fiesta a la "latinidad"
Shakira festejará la "latinidad" con invitados como Maluma en canciones como Chantaje, Clandestino o Agua, sumada a la presencia de Beéle y la del madrileño Dani Martín. Todas ellas representan esa voluntad declarada nada más aterrizar en Madrid de "unir las dos orillas del Atlántico" con su festival Es Latina, muy representativa, además, durante la celebración del Día de la Hispanidad.
"Es la oportunidad de que el mundo pueda mirar a Madrid para inspirarse y vivir nuestra latinidad", indicó durante la presentación de este último show Pino Sagliocco, presidente de LiveNation. Además, esto implica que la artista desarrolle sus espectáculos durante cuatro días seguidos "ante la demanda popular" y "haciendo el sacrificio", como ha indicado el ejecutivo.
A qué hora es la venta general de entradas y dónde comprarlas
Este miércoles 7 de octubre tienes la oportunidad de hacerte con la entrada del último concierto de Shakira en Madrid, el próximo lunes 12 de octubre.
Lo puedes hacer a partir de las 10:00 horas a través de los siguientes canales:
Cuatro conciertos todavía por celebrarse
Sí, Shakira ha anunciado un concierto final el lunes 12 de octubre, pero todavía quedan por delante tres shows antes del gran cierre de la residencia Las Mujeres Ya No Lloran World Tour: el 9, 10 y 11 de octubre los fans que compraron entradas en su día para ver a La Loba en directo podrán disfrutar de Macondo Park y del concierto. ¡Y quizás también con invitados!
Así será el setlist del concierto final
Sin tener en cuenta los conciertos con invitados, este es el setlist oficial de la residencia europea de Shakira en Madrid, al que habrá que añadir las canciones que cante con colaboraciones en directo en el show final del 12 de octubre:
- La fuerte
- GIRL LIKE ME
- Las de la intuición / Estoy aquí
- Empire / Inevitable
- Si te vas
- Te felicito
- TQG
- Don't Bother
- Can't Remember to Forget You
- Acróstico
- Copa vacía
- La bicicleta
- La tortura
- Hips Don't Lie
- Chantaje
- Loca
- Soltera
- Última
- Ojos así
- Pies descalzos, sueños blancos
- Antología
- Te dejo Madrid
- Suerte (Whenever, Wherever)
- Dai Dai
- Waka Waka (Esto es África)
- Loba
- BZRP Music Sessions #53
✨Los invitados del concierto del 12 de octubre✨
Después de llevar al estadio Shakira en su parada en Madrid a invitados estelares como Alejandro Sanz, Laura Pausini, Manuel Turizo y Dua Lipa, la colombiana prepara para su concierto final un despliegue con "grandes amigos".
La artista ya ha confirmado a tres nombres que se subirán al escenario junto a ella en el espectáculo del Día de la Hispanidad: Dani Martín, Maluma y Beéle estarán presentes en su último baile. ¡Y quedan más por confirmar!
¡El último baile de Shakira en Madrid!
Shakira termina su gran despliegue en Madrid con su residencia europea de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour con un 13º concierto el lunes 12 de octubre, Día de la Hispanidad.
Y tal y como lo anunció la colombiana los espectadores deben estar preparados para "flipar pepinos". La Loba quiere dar las gracias a Madrid por su entrega con esta despedida que promete ser inolvidable.