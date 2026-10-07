Última hora venta entradas del último concierto de Shakira en Madrid: a qué hora empieza, los artistas invitados y el setlist para el 12 de octubre

Un homenaje a Federico García Lorca

En el año del 90 aniversario de la muerte de Federico García Lorca, Macondo Park será también espacio para celebrar al poeta de Granada. El concierto del 12 de octubre homenajeará al poeta que "ha inspirado al mundo" y que "nos ha hecho sentir la pertenencia y comunidad flamenca".

Con este fin, Kiki Morente y Lagartija Nick se subirán al escenario con su show por el 30 aniversario de Omega, el álbum que combinó con maestría flamenco y rock. También estarán en esta cita Israel Fernández, Belén López, Antonio Carbonell y la Oco Band. En esta misma línea el cantante y compositor Antonio Carbonell será una de las estrellas de Macondo Plaza, y en los próximos días se conocerán los nombres que formarán parte del Pabellón cultura y está previsto que se proyecte una película inspirada en Lorca.