Los aullidos de la loba Shakira vuelven en el disco ‘Las mujeres ya no lloran’

Shakira no ha podido elegir un mejor alter ego durante su carrera que la loba. La colombiana adoptó el concepto allá por 2009, publicando una canción y un disco con este mismo título que ya resultaba una total declaración de intenciones.

“Hay una loba en cada mujer. ¿Y qué significa esto? Que somos mujeres de nuestro tiempo, somos mujeres en control de nuestro destino, que somos mujeres que peleamos por nuestros sueños”, explicaba en una entrevista con motivo del lanzamiento del single.

Una filosofía que, desde ese momento, ha ido vehiculando la carrera de Shakira y ejerce de hilo conductor en la actualidad. “La loba está por todas partes en este álbum”, ha declarado la artista en una reciente entrevista en The New York Times con motivo de la próxima publicación de Las mujeres ya no lloran el 22 de marzo de este año.

La loba en 'Las mujeres ya no lloran'

Década y media ha pasado desde que la de Barranquilla se enfunda el traje de loba y lo cierto es que su vida ha pasado por episodios de toda clase. Cambio de residencia, formar una familia con Gerard Piqué, una mediática separación, problemas con el fisco…

Circunstancias que Shakira ha empleado como fuente de inspiración para este nuevo álbum de estudio, el 12º de su carrera. “Usar mi propia creatividad para procesar mi frustración, mi ira y mi tristeza. Transmuté o transformé el dolor en productividad”, ha reconocido en la entrevista mencionada.

“La loba es lo que me ayudó a reconstruirme”

Una empresa en la que su yo animal ha tenido un gran peso. “La loba es lo que me ayudó a reconstruirme. Tuve mis épocas en las que aullaba a la luna, lamía mis heridas. Y me conecté con esa mujer primitiva que había en mi interior, para simplemente cantar y bailar alejar su dolor, para exorcizarlo”, ha recordado.

Cuando la loba aúlla

La infidelidad y posterior separación de Gerard Piqué copan los primeros puestos en los responsables del dolor de Shakira, que también tuvo que lidiar con los problemas de salud de su padre y las investigaciones por parte de Hacienda.

“Sólo escribir las canciones me permitió reconstruirme”, ha indicado la autora de Music Sessions Vol. 53 con Bizarrap, canción de la que surge el título del álbum y en la que, como no podía ser de otra forma, aúlla. “Porque no una loba como yo no está pa’ tipos como tú”, canta la colombiana en el estribillo del track, éxito mundial desde su lanzamiento y ganador de los premios a Mejor canción pop y Canción del año en la 24ª edición de los premios Latin Grammy.

“El propio llanto siempre será un mecanismo de supervivencia para el ser humano”, ha reflexionado Shakira con respecto al proceso de creación de sus últimas canciones, una pena que queda reflejada en sus colaboraciones Te felicito y Monotonía, con Rauw Alejandro y Ozuna respectivamente, en las que los mensajes sobre el su separación y las indirectas para su expareja son constantes.

Una de las grandes sorpresas de sus últimas creaciones es la presencia de Sasha y Milan, sus dos hijos, en Acróstico, a la que también se infiere una referencia en la entrevista con The New York Times. “Somos nosotros los que tenemos que seguir adelante y preservar nuestra especie, preservar la supervivencia de nuestra descendencia, de las lobas que somos”, ha declarado, añadiendo ese carácter protector que siempre ha caracterizado a las lobas: “Cuando realmente queremos sobrevivir a una situación, sólo tenemos que encontrar ese ser dentro de nosotros mismos para proteger a la manada”.

El aspecto musical del nuevo álbum se ha visto influenciado por las inquietudes de la artista, que siempre busca nuevos retos, y el auge de nuevos sonidos como la música regional mexicana, en la que la loba parece haber encontrado un lugar de confort.

Sobre la grabación de Entre Paréntesis con la banda Grupo Frontera, Shakira no ha escatimado en detalles acerca de lo cómoda que se sintió. “Llegaron con esta energía pura y genuina. Tocamos esta canción y fue uno de los momentos más divertidos y estimulantes que he tenido en el estudio de grabación”, ha recordado en referencia a los que parece que son, de alguna forma, nuevos miembros de la manada que comandan, pues ya en el arranque de la canción los mexicanoestadounidenses revelan quién manda entonando un She Wolf por todo lo alto.

Apenas quedan unos días para escuchar todos los aullidos inéditos de la loba Shakira.