Shakira invita al paseo de 'She Wolf' a Ghetto Kids, el grupo de danza que la acompañará en la final del Mundial de fútbol 2026

El concierto del 14 de julio de Shakira fue un concierto muy especial. Mientras España conseguía el pase para la final del Mundial de fútbol 2026, la cantante colombiana hacía debutar en uno de sus shows al grupo infantil de danza ugandés Ghetto Kids, protagonista del videoclip de Dai Dai.

Los jóvenes artistas acompañaron a la colombiana en el paseo inicial de She Wolf hacia el escenario preparándolos, de alguna manera, para lo que está por venir. El domingo 19 de julio estarán junto a la colombiana y Burna Boy en el espectáculo del medio tiempo de la final del Mundial.

"Caminar hacia el escenario con los Ghetto Kids de Uganda, tener a Wyclef como invitado y el increíble público de Nueva Jersey, ¡hicieron que fuera una noche mágica! 😍", escribió la cantante en Instagram al compartir imágenes del concierto en sus redes sociales.

En el vídeo publicado por Shakira, y los publicados por sus fans en redes, se ve también a la bailarina rusa de 10 años Eseniia Mikheeva, otra de las invitadas por Shakira para unirse a la cita musical del domingo y compañera de la cantante en su concierto del lunes.

El concierto fue una oportunidad para los pequeños y también para los fans de Shakira, que pudieron disfrutar en directo de las voces de Shakira y Wyclef Jean interpretando Hips Don't Lie, la canción de 2006 que incluye un sample de Amores como el nuestro de Jerry Rivera y que definen como una cover de Dance Like This, del mismo Wyclef Jean.