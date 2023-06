Shakira publica la primera foto oficial de 'Copa Vacía', su canción con Manuel Turizo, caracterizada como una sirena

Hace meses que sabemos que Shakira yManuel Turizo tienen una colaboración entre manos. Se llama Copa Vacía y es uno de los temas que formarán parte del nuevo álbum de la colombiana,

Turizo contó en una entrevista con Molusco TV en el mes de marzo que el tema ya estab grabado, y que es Shakira la que decidirá cuando lanzarlo. "Ella está liderando el proyecto, así que que lo haga cuando quiera. Ella tenía un compromiso con Karol, y esto hay que respetarlo", recalcó el cantante.

Poco después pudimos ver las primeras imágenes filtradas del videoclip: la cantante se convertía en una sirena dentro de un tanque de agua y en una cascada. Meses después, Shakira ha publicado la primera imagen oficial de Copa Vacía caracterizada al completo como una sirenita, y no ha faltado el comentario del artista colombiano.

La cantante ha compartido la imagen en su perfil de Instagram, donde aparece con una larga y brillante cola de sirena sobre una roca de espaldas, confirmando lo que vimos en las imágenes filtradas.

La intérprete de Acróstico ha querido hacer un guiño a la La Sirenita y ha titulado, en inglés "You want thingamabobs? I got twenty…" y todo el mundo se ha preguntado qué significa "thingamabobs".

Se trata de una frase de la canción original Part of your world, y este término se traduce al español en la película como "nosequé-bobs", en la escena en la que Ariel se encuentra en la cueva donde guarda sus artilugios humanos e inventa esta palabra para denominar los objetos de los que desconoce su nombre.

Parece que pronto podremos escuchar una de las canciones del verano.