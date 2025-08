Ed Sheeran anuncia 'LOOP TOUR', su nueva gira con el álbum 'Play'

NO PARA

Todavía con ha terminado su Mathematics tour, pero Ed Sheeran no está dispuesto a darse un descanso de los escenarios: el artista ha anunciado este verano que quiere seguir recorriéndose el mundo.

Y lo hará a lo largo de 2026 con una gira con el nombre LOOP tour. Sin salir de los símbolos, el próximo álbum del británico, Play, llega el 12 de septiembre, y parece que el cantante pisará los escenarios de todo el planeta den nuevo para deleitar con sus nuevas canciones.

"Comenzando una nueva gira el próximo año llamada LOOP tour. Nueva etapa, nuevos trucos, nuevo montaje, nuevas canciones y todos los clásicos añadidos", expresa por redes sociales.

Asimismo, el intérprete de Perfect apunta al comienzo de la gira: "Empezamos en Australia y Nueva Zelanda en enero, febrero, marzo de 2026, que siempre es el mejor momento, no puedo esperar a estar de vuelta".

Así, Sheeran ya piensa en volver cuando todavía le quedan conciertos este agosto y septiembre. Eso sí, en la nueva gira las protagonistas serán canciones como Sapphire, Azizam, Old Phone y A Little More, los singles de su nuevo disco.

¿Volverá a España?

De momento, Ed Sheeran solo ha anunciado algo más de una decena de fechas para su LOOP tour en el continente oceánico, desde el 16 de enero hasta el 5 de marzo.

Aunque no ha dado detalles, tiene pinta de que se convertirá en una gira mundial, pero todavía no se conoce si pasará por Europa, y mucho menos por España.

Tenemos muy reciente sus dos conciertos en el Riyadh Air Metropolitano, pero estaremos encantados de recibir de nuevo a Ed Sheeran en nuestro país.