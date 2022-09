Imagina estar en un bar tomando una copa y que de pronto aparezca Ed Sheeran en el escenario. Es lo que pasó este lunes en el club O Beach de Ibiza, el local propiedad de Wayne Linekar, que regaló a sus clientes un show sorpresa con una selección musical muy curiosa.

El cantante británico de 31 años no solo interpretó una selección de sus canciones, sino que también hizo un homenaje a dos grandes de los 90. Ed Sheeran cantó temas de los Backstreet Boys y de Britney Spears.

De la boyband eligió el ya clásico I want it that way, del tercer álbum de los británicos titulado Millenium.

Aunque para clásicos, la canción que eligió de Britney Spears. Ed Sheeran cantó una versión de Baby One More Time, canción que ya había versionado en otras ocasiones.

El otro gran hit que cantó Sheeran fue Sweet Caroline de Neil Diamond.

Ed Sheeran se dio un auténtico baño de multitudes que retransmitió por Instagram el empresario Wayne Lineker, dueño del bar y hermano del exfutbolista Gary Lineker.

Vestido con pantalones cortos, camiseta blanca y gafas de sol, Ed Sheeran se movió entre el público, cantó con sus seguidores y se bebió una copa de vino blanco mientras interpretaba su selección musical.

¿Qué hace Ed Sheeran en Ibiza?

Ed Sheeran no voló a Ibiza para dar este concierto. El cantante británico está en la isla balear desde hace días.

Según cuenta Diario de Ibiza, el cantante está en España para grabar un videoclip y tiene una villa alquilada en la isla, donde estará hasta el próximo fin de semana

.

Su estancia en la isla no es solo grabar, grabar y grabar. Se divirtió en O Beach y también en Ushuaïa Ibiza, donde el lunes tuvo un show con David Guetta. El DJ francés se puso tras la mesa mesa de mezclas y Ed Sheeran cogió el micrófono para hacer vibrar a la discoteca en un evento único.