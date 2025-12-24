Shinova agota las entradas de su concierto en el Movistar Arena de Madrid

Shinova agota las entradas de su concierto de fin de gira en el Movistar Arena de Madrid | SHINOVA

El presente les ha dado grandes alegrías a Shinova. Este 2025 la banda se ha recorrido España con su último proyecto, con el que terminarán a lo grande en un concierto especial en el Movistar Arena de Madrid.

Con Europa FM como emisora oficial de la cita musical, los intérpretes de Qué casualidad llegan al pabellón más importante de la capital con una gran noticia: las entradas están completamente agotadas.

Así lo han celebrado en redes sociales: "Gracias de corazón a todxs por hacerlo posible, os prometemos que será un concierto inolvidable".

Un concierto rodeado de amigos

En este show no pueden faltar grandes amigos de la banda, entre los que se encuentran los confirmados como Rozalén o Shuarma, el líder de Elefantes, que se unirán sobre el escenario al gran grupo de indie rock.