Shinova confirma el tercer artista invitado en su concierto del Movistar Arena de Madrid

Shuarma se suma al concierto de Shinova en el Movistar Arena de Madrid. El líder de Elefantes estará junto a los de Berriz en su gran cita del sábado 27 de diciembre.

"No tengo duda de que va a ser un bolazo y de que yo soy un grandísimo afortunado porque voy a subirme al escenario a cantar", ha anunciado el cantante en un vídeo publicado en redes y en el que no ha querido dar el nombre del tema que interpretarán juntos. "No os lo desvelaré pero es maravilloso, muy poderoso y muy emocionante", ha apuntado.

Shuarma no ha dudado en reconocer que le hace "muchísima ilusión" sumarse a los invitados que participarán en el concierto del que Europa FM es radio oficial. "Una banda a la que quiero mucho y un concierto que estoy seguro que va a ser superemocionante", ha dicho el artista sobre el gran concierto de la carrera de Shinova.

El cantante es tercer artista confirmado después de que la banda anunciase la presencia de Nina de Morgan, con quien interpretan Los días que vendrán, y Rozalén, que colabora junto a ellos en el tema Volver.

Con Shuarma, Shinova tiene una versión de Qué casualidad que podría ser la canción que toquen juntos en el Movistar Arena de Madrid.