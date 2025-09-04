Shinova anuncia los tres últimos conciertos en salas de 'El Presente Tour'

Shinova afronta el final de año con ganas y muchos planes. La banda de Bérrriz cerrará un 2025 espectacular gracias a El Presente Tour con un concierto fin de gira en el Movistar Arena de Madrid con Europa FM como radio oficial.

El broche perfecto para un año redondo (y para el que quedan muy pocas entradas disponibles) que estará precedido de más conciertos, tres de ellos recién anunciados.

"Serán en unas salas muy especiales donde ya hemos tenido el placer de compartir con vosotros grandes momentos ❤️", anunciaron en redes para compartir las fechas de tres conciertos, cuyas entradas están ya a la venta.

👉 Viernes 24 de octubre - Burgos - Sala Andén 56

👉 Sábado 15 de noviembre - Atarrabia, Nafarroa - Sala Totem Aretoa

👉 Viernes 28 de noviembre - Santiago de Compostela - Sala Capitol

Los conciertos de Shinova en 2025

Los tres conciertos están enmarcados dentro de El Presente Tour, una gira que ha servido de consagración para Shinova y que se ha simultaneado con lanzamientos como Movemento, su colaboración con Tanxugueiras; Abendua, con Iñigo Etxezarreta de En Tol Sarmiento; y Nuestra Postal, con No Te Va Gustar.

"Hace un año publicamos El Presente y habéis hecho de este disco, el más importante de nuestra carrera. Por eso, en agradecimiento, vamos a publicar una edición aún más especial, en la que estamos muy bien acompañados. El presente y los días que vendrán", apuntaba la banda sobre sus planes de fina de año que irán acompañados de 12 conciertos en este último trimestre de 2025.

4 de septiembre – Ibiza · Dorado Live Shows, Venice Bay

5 de septiembre – Zaragoza · Vive Latino

8 de septiembre – Pozuelo de Alarcón · Fiestas

20 de septiembre – Orihuela · Festival Tardeada

27 de septiembre – León · León Solo Música

4 de octubre – Las Palmas de Gran Canaria · Gran Sum Festival

11 de octubre – Valencia · Love To Rock Festival

24 de octubre – Burgos · Sala Andén 56

15 de noviembre – Atarrabia-Iruña · Totem Aretoa

28 de noviembre 2025 – Santiago de Compostela · Sala Capitol

29 de noviembre – Valladolid · Intro Music Festival

27 de diciembre – Madrid · Movistar Arena

El fin de gira será en el Movistar Arena con un show lleno de sorpresas para cerrar por todo lo alto un temporada increíble que empezó en Sala Riviera de Madrid con SOLD OUT durante tres noches seguidas.