Shuarma, Miss Caffeina y Coque Malla versionan ‘Momentos’ de Elefantes para recaudar fondos para la investigación del coronavirus

La pandemia del coronavirus ha unido a muchos artistas para recaudar fondos para la investigación del virus y para ayudar a los más necesitados en esta crisis a través de la música, con canciones o conciertos solidarios, como el One World Together At Home. Los últimos en hacerlo han sido los cantantes Shuarma, Coque Malla y Alberto, cantante de Miss Caffeina, que han versionado ‘Momentos’, el tema de Elefantes.

La recaudación de este tema irá destinada a los proyectos de investigación contra la COVID-19COVID-19 que se están llevando a cabo en la Universidad Complutense de Madrid, donde se han realizado iniciativas como la Red de Laboratorios Complutense-COVID-19 y el diseño, producción y reparto de EPI entre los hospitales de la Comunidad de Madrid y residencias de mayores de EPI.

Con esta versión de ‘Momentos’, Shuarma, Coque Malla y Alberto, rinden un homenaje a todos los sanitarios, investigadores y voluntarios que están trabajando para paliar esta crisis sanitaria.