Sia publica 'This Is Acting', su séptimo álbum

La larga espera por fin ha acabado. Sia ha publicado This Is Acting , su séptimo álbum de estudio. El disco está compuesto de muchas canciones que la australiana escribió para gente como Rihanna o Adele y que ellas rechazaron.

Portada de 'This Is Acting', el nuevo disco de Sia / europafm.com

Sia regresa tras dos años desde su último disco 1000 Forms of Fear, con un nuevo álbum de estudio llamado This Is Acting. Este nuevo trabajo se compone de muchas canciones que la australiana escribió para artistas como Rihanna o Adele y que ellas rechazaron.

Según ha confesado la misma Sia, el álbum lleva el nombre de This Is Acting porqué las canciones que lo componen estuvieron, la mayoría de ellas, escritas para otras personas y son cosas que ella jamás diría o escribiría.

Esta es la lista de canción del disco:

1. Bird Set Free

2. Alive

3. One Million Bullets

4. Move Your Body

5. Unstoppable

6. Cheap Thrills

7. Reaper

8. House On Fire

9. Footprints

10. Sweet Design

11. Broken Glass

12. Space Between