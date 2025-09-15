Sidecars adelanta 'Lo que queda', el nuevo single de su próximo álbum, 'EVEREST'
La banda de pop rock vuelve con nuevo disco tres años después de su último álbum, Trece, y lo hace con estreno inminente de un nuevo single del álbum tras el lanzamiento antes del verano de A cámara lenta.
La espera se ha hecho larga, pero ya están de vuelta con nuevo disco: Sidecars ha anunciado su álbum EVEREST. Y para celebrarlo por todo lo alto el grupo ha adelantado el segundo single del álbum, Lo que queda.
Cabe recordar que fue antes del verano cuando el grupo de pop rock estrenaba A cámara lenta, un primer adelanto de su próximo proyecto musical. Y ha llegado septiembre y se han puesto las pilas con la vuelta al cole.
El grupo liderado por Juancho Conejo, se ha mostrado emocionada por lo que está por llegar: "Nuestro nuevo álbum ya es prácticamente una realidad. EVEREST trata de avanzar, de dar un paso más, de no rendirse. Aunque cueste".
"Esto no va de llegar a lo más alto, va de estar presente en cada momento, donde te corresponde estar", han expresado sobre este nuevo proyecto, que llega tres años después de su último disco, Trece.
Y sin más dilación, horas después Sidecars ha anunciado Lo que queda, el nuevo single del álbum. La canción "estará disponible en plataformas este miércoles 17 a las 00:00h".