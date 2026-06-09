Sienna Spiro anuncia conciertos en España en 2027: ciudades, fechas y cómo comprar las entradas

Sienna Spiro es la nueva promesa de la música, y sus fans en España podrán admirar temas en directo como The visitor y Die On This Hill en conciertos en Madrid y Barcelona en 2027.

¡Sienna Spiro anuncia gira!

My House Word Tour llevará a la artista por Europa, Oceanía, Norteamérica y Asia, en conciertos donde cantará grandes temas como Die On This Hill o The Visitor. Y los fans de la cantante en España tendrán la oportunidad de verla en directo.

Sienna Spiro pasará por nuestro país con dos fechas en salas: el 29 de marzo actuará en Paral·lel 62 en Barcelona, mientras que el 30 de marzo lo hará en la sala La Riviera de Madrid.

Cómo comprar las entradas

Como ocurre últimamente con la venta de entradas de los conciertos, los interesados en ver a Sienna Spiro en Madrid y Barcelona tienen varias oportunidades para hacerse con sus tickets.

Preventas

Preventa Live Nation-S.SMusic: desde el miércoles 17 de junio a las 10 horas. Preventa únicamente accesible para clientes del Banco Santander. El máximo de entradas permitidos en una transacción por la misma persona y método de pago es de dos entradas.

Preventa Live Nation: desde el miércoles 17 de junio a las 10 horas. Preventa únicamente accesible a personas registradas en LiveNation.es. En esta venta se podrán adquirir hasta seis entradas.

Venta general

A partir del jueves 18 de junio a las 10:00 horas empieza la venta general desde Livenation.es y Ticketmaster y en ella el límite de entradas por compra es de seis.

Todas las fechas de la gira de Sienna Spiro

EE. UU. / Canadá

13 oct 2026 — Auditorio Ryman — Nashville, Tennessee

14 oct 2026 — Sala Variety Playhouse — Atlanta, Georgia

16 oct 2026 — Teatro Lincoln — Washington D. C.

17 oct 2026 — The Fillmore — Filadelfia, Pensilvania

18 oct 2026 — Casa del Blues — Boston, Massachusetts

21 oct 2026 — Paramount de Brooklyn — Brooklyn, Nueva York

23 oct 2026 — L’Olympia — Montreal, Quebec

25 oct 2026 — HISTORY — Toronto, Ontario

27 oct 2026 — Teatro Riviera — Chicago, Illinois

29 oct 2026 — First Avenue — Mineápolis, Minnesota

30 oct 2026 — Teatro Gothic — Englewood, Colorado

31 oct 2026 — The Complex — Salt Lake City, Utah

2 nov 2026 — The Showbox — Seattle, Washington

4 nov 2026 — Teatro Vogue — Vancouver, Columbia Británica

5 nov 2026 — Teatro Vogue — Vancouver, Columbia Británica

7 nov 2026 — Crystal Ballroom — Portland, Oregón

9 nov 2026 — Teatro Castro — San Francisco, California

10 nov 2026 — The Wiltern — Los Ángeles, California

Asia / Australia / Nueva Zelanda

4 ene 2027 — Toyosu PIT — Tokio, Japón

7 ene 2027 — Sala Myunghwa Live — Seúl, Corea del Sur

9 ene 2027 — Teatro New Frontier — Manila, Filipinas

11 ene 2027 — Teatro Capitol — Sídney, Nueva Gales del Sur, Australia

16 ene 2027 — Centro de Artes de Fremantle — Perth, Australia Occidental

19 ene 2027 — Festival Hall — Melbourne, Victoria, Australia

22 ene 2027 — Pabellón Hordern — Sídney, Nueva Gales del Sur, Australia

25 ene 2027 — Sala The Fortitude Music Hall — Brisbane, Queensland, Australia

27 ene 2027 — Ayuntamiento de Auckland — Auckland, Nueva Zelanda

Reino Unido / Europa