Sienna Spiro anuncia conciertos en España en 2027: ciudades, fechas y cómo comprar las entradas
Sienna Spiro es la nueva promesa de la música, y sus fans en España podrán admirar temas en directo como The visitor y Die On This Hill en conciertos en Madrid y Barcelona en 2027.
¡Sienna Spiro anuncia gira!
My House Word Tour llevará a la artista por Europa, Oceanía, Norteamérica y Asia, en conciertos donde cantará grandes temas como Die On This Hill o The Visitor. Y los fans de la cantante en España tendrán la oportunidad de verla en directo.
Sienna Spiro pasará por nuestro país con dos fechas en salas: el 29 de marzo actuará en Paral·lel 62 en Barcelona, mientras que el 30 de marzo lo hará en la sala La Riviera de Madrid.
Cómo comprar las entradas
Como ocurre últimamente con la venta de entradas de los conciertos, los interesados en ver a Sienna Spiro en Madrid y Barcelona tienen varias oportunidades para hacerse con sus tickets.
Preventas
Preventa Live Nation-S.SMusic: desde el miércoles 17 de junio a las 10 horas. Preventa únicamente accesible para clientes del Banco Santander. El máximo de entradas permitidos en una transacción por la misma persona y método de pago es de dos entradas.
Preventa Live Nation: desde el miércoles 17 de junio a las 10 horas. Preventa únicamente accesible a personas registradas en LiveNation.es. En esta venta se podrán adquirir hasta seis entradas.
Venta general
A partir del jueves 18 de junio a las 10:00 horas empieza la venta general desde Livenation.es y Ticketmaster y en ella el límite de entradas por compra es de seis.
Todas las fechas de la gira de Sienna Spiro
EE. UU. / Canadá
- 13 oct 2026 — Auditorio Ryman — Nashville, Tennessee
- 14 oct 2026 — Sala Variety Playhouse — Atlanta, Georgia
- 16 oct 2026 — Teatro Lincoln — Washington D. C.
- 17 oct 2026 — The Fillmore — Filadelfia, Pensilvania
- 18 oct 2026 — Casa del Blues — Boston, Massachusetts
- 21 oct 2026 — Paramount de Brooklyn — Brooklyn, Nueva York
- 23 oct 2026 — L’Olympia — Montreal, Quebec
- 25 oct 2026 — HISTORY — Toronto, Ontario
- 27 oct 2026 — Teatro Riviera — Chicago, Illinois
- 29 oct 2026 — First Avenue — Mineápolis, Minnesota
- 30 oct 2026 — Teatro Gothic — Englewood, Colorado
- 31 oct 2026 — The Complex — Salt Lake City, Utah
- 2 nov 2026 — The Showbox — Seattle, Washington
- 4 nov 2026 — Teatro Vogue — Vancouver, Columbia Británica
- 5 nov 2026 — Teatro Vogue — Vancouver, Columbia Británica
- 7 nov 2026 — Crystal Ballroom — Portland, Oregón
- 9 nov 2026 — Teatro Castro — San Francisco, California
- 10 nov 2026 — The Wiltern — Los Ángeles, California
Asia / Australia / Nueva Zelanda
- 4 ene 2027 — Toyosu PIT — Tokio, Japón
- 7 ene 2027 — Sala Myunghwa Live — Seúl, Corea del Sur
- 9 ene 2027 — Teatro New Frontier — Manila, Filipinas
- 11 ene 2027 — Teatro Capitol — Sídney, Nueva Gales del Sur, Australia
- 16 ene 2027 — Centro de Artes de Fremantle — Perth, Australia Occidental
- 19 ene 2027 — Festival Hall — Melbourne, Victoria, Australia
- 22 ene 2027 — Pabellón Hordern — Sídney, Nueva Gales del Sur, Australia
- 25 ene 2027 — Sala The Fortitude Music Hall — Brisbane, Queensland, Australia
- 27 ene 2027 — Ayuntamiento de Auckland — Auckland, Nueva Zelanda
Reino Unido / Europa
- 21 feb 2027 — O2 Forum Kentish Town — Edimburgo, Reino Unido
- 1 mar 2027 — O2 Apollo — Mánchester, Reino Unido
- 4 mar 2027 — Eventim Apollo — Londres, Reino Unido
- 5 mar 2027 — Eventim Apollo — Londres, Reino Unido
- 14 mar 2027 — Gasthuoder — Ámsterdam, Países Bajos
- 16 mar 2027 — Forest National — Bruselas, Bélgica
- 18 mar 2027 — Palladium — Colonia, Alemania
- 21 mar 2027 — Salle Pleyel — París, Francia
- 24 mar 2027 — Tempodrom — Berlín, Alemania
- 27 mar 2027 — Fabrique — Milán, Italia
- 29 mar 2027 — Paral·lel 62 — Barcelona, España
- 30 mar 2027 — La Riviera — Madrid, España
- 15 jun 2027 — Fairview Park — Dublín, Irlanda