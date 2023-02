Ana Mena y Natalia Lacunza se unen en 'Me he pillao x ti': así suena esta nueva canción

Ana Mena y Natalia Lacunza se unen en 'Me he pillao x ti' // Redes sociales Ana Mena

¡ Ana Mena y Natalia Lacunza anuncian colaboración musical! Las artistas han mostrado parte del proceso de grabación de Me he pillao x ti, su nuevo tema que podremos escuchar al completo el viernes 24 de febrero.

En un momento en el que la industria musical está centrada en las colaboraciones entre artistas, poco nos esperábamos el nuevo junte de dos artistas españolas que lo petan con estilos completamente diferentes: ¡Ana Mena y Natalia Lacunza!

La malagueña ha publicado un vídeo en sus redes sociales junto a la de Navarra en el estudio anunciando el lanzamiento de Me he pillao x ti, del que nos deja escuchar algunos fragmentos y hay que reconocer que suena de maravilla.

"¡Qué melodía más increíble!", exclama Natalia cuando Ana le muestra la canción en el estudio. "Es que es una canción que, empezamos la gira en abril, pero está escrita desde octubre del año pasado", le reconoce Ana Mena.

"Todavía ningún beso de ti / Estoy dentro ya no puedo salir / Y lo que habito no te puedo decir / Es que me he pillao' por ti", es el fragmento del tema que puede escucharse en este vídeo en el que las artistas lo están grabando en el estudio mientras hablan de la estructura y de cómo la escribió Ana Mena.

"Te lo juro, es un temazo, que visión", le halaga Lacunza, a lo que Mena le responde: "Es que llevo tiempo escuchando tu disco un montón de tiempo. Que me encanta, no sé que canción me gusta más".

Gran expectación por parte de sus seguidores

El anuncio de esta colaboración no ha tardado en ser uno de los temas musicales del momento en redes sociales, con numerosas reacciones por parte de los usuarios.

"Natalia Lacunza lo mismo te canta con Leiva que con las shego que con Ana Mena que con María Escarmiento que con las Cariño que con Guitarrica y es que no es que no haya ni una mala es que son todo hits es increíble", ha escrito Alba Cordero, guionista de Cuerpos especiales, sobre esta nueva colaboración.