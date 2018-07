DJ Khaled y Justin Bieber vuelven a unirse en 'No Brainer' junto a Chance The Rapper y Quavo

Tras el éxito obtenido con 'I'm The One' , DJ Khaled ha vuelto a contar con Justin Bieber para 'No Brainer', su nueva apuesta para el verano en la que también colaboran Chance The Rapper y Quavo .

TRAS EL ÉXITO DE 'I'M THE ONE'

'Gateful' de DJ Khaled ha sido uno de los discos más vendidos en 2017, gracias a hits como 'Wild Thoughts' con Rihanna o 'I'm The One' con Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper y Lil' Wayne.

Ahora está trabajando en su nuevo álbum 'Father Of Asahd', en honor a su hijo, del que ya nos adelantó 'Top Off' con la colaboración de Beyoncé, Jay Z y Future. El segundo single de su próximo trabajo es 'No Brained' y ha querido asegurarse el éxito al repetir con los artistas de 'I'm The One', excepto con Lil' Wayne.

Una melodía veraniega en la que ustin Bieber se encarga de darle el sonido más pop mientras Quavo le da ese toque trap característico de su formación Migos. En el videoclip aparecen todos los colaboradores y hasta el pequeño Asahd en un set de rodaje.