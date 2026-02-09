No solo Bad Bunny: Green Day llena de guiños a Trump su actuación de apertura de la Super Bowl

La Super Bowl 2026 será recordada toda la historia por sus actuaciones musicales. Si bien Bad Bunny ha sido el protagonista indiscutible del evento deportivo, la cita ya apuntaba maneras de que iba a marcar un antes y un después con la actuación de Green Day antes de que comenzara el partido entre loS Seattle Seahawks y los New England Patriots.

De todo su repertorio la banda ha tenido claro que había que entonar el himno contra el gobierno de Estados Unidos por excelencia: American idiot. El tema aborda cómo los medios de comunicación y el gobiernos crean odio, miedo y división en la sociedad.

Un tema que viene al dedo con las últimas medidas de inmigración en Estados Unidos, pero que se creó en 2004 en plena guerra de Irak, en un clima sacudido por el atentado del 11S. La banda reflejó así en esta canción la manipulación informativa.

De hecho, Green Day cambió uno de los versos del tema en directo para dejar clara su postula ante las políticas de Trump actuales: "No formo parte de la agenda MAGA (Make American Great Again)", en lugar de "parte de una agenda redneck".

Green Day calentó motores antes de su actuación

Dos días antes de participar en la ceremonia inaugural del evento deportivo, Billie Joe Armstrong, de Green Day, dejó claro que el fervor futbolístico no ha acallado su conciencia sobre la actualidad.

Durante una actuación de la banda en una fiesta del Super Bowl pidió a los agentes de ICE que renunciaran, afirmando que, de todos modos, la administración de Trump los acabaría echando.

"A todos los agentes de ICE, dondequiera que estén", dijo Armstrong desde el escenario. "Dejen su trabajo de mierda. Dejen ese trabajo de mierda que tienen. Porque cuando esto termine —y terminará en algún momento— Kristi Noem, Stephen Miller, J.D. Vance, Donald Trump, los van a dejar como si fueran una mala costumbre. Pasen a este lado de la línea", lanzó el artista.

Asimismo, Armstrong también modificó algunas letras de la banda para hacer referencia a temas de actualidad. Al cantar Holiday, cambió el verso de "el representante de California tiene la palabra" por "el representante de la Isla Epstein tiene la palabra".

Además, ofreció una dedicatoria antes de esa misma canción por la impunidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos: "Esto va para Minneapolis".

Aunque en su show de la Super Bowl no fueron tan directos, la mera presencia de Green Day y su rabia al cantar dejan clara su postula ante lo que está pasando en Estados Unidos.