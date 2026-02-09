Todas las reivindicaciones a la cultura latina de Bad Bunny en la Super Bowl

Bad Bunny ha hecho historia en la actuación del descanso de medio tiempo de la Super Bowl. El artista ha demostrado que la música en español triunfa por todo el mundo, pero también lo hace la cultura latinoamericana en todas sus vertientes.

La misma participación del puertorriqueño en el evento más visto en Estados Unidos es por sí una reivindicación de la música latina pero, tal y como se esperaba, el artista ha aprovechado su show para poner de manifiesto tanto Puerto Rico como a Latinoamérica al completo.

Recopilamos algunas de las reivindicaciones de la actuación:

Su identidad desde el comienzo

Una de las claves de la Super Bowl de Bad Bunny ha sido dejar claro en todo momento de dónde viene y lo que cuestan los sueños. Por eso, el español ha imperado desde el primer momento. "Benito Antonio Benítez Ocasio presenta el espectáculo de medio tiempo del Super Tazón", se podía leer en las pantallas.

Los mensajes han continuado durante todo el show, reivindicando su identidad: "Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio y si hoy estoy aquí en el Super Bowl LX es porque nunca dejé de creer en mí. Tú también deberías creer en ti. Vales más de lo que piensas, créeme".

Su homenaje a la clase trabajadora con Toñita como símbolo

Bad Bunny ha aparecido en mitad de una cosecha al comienzo de su actuación, reivindicando así la mano de obra puertorriqueña con el sector agrario. Rodeado de cosechadores, el artista ha dedicado este primer minuto a mostrar otras profesiones comunes en su país: la de vendedor ambulante, la de joyero, la de barbero, la de manicurista, de albañil... Honrando a la clase trabajadora.

De esta forma ha hecho un cameo Toñita, la dueña del Caribbean Social Club, uno de los últimos clubes sociales puertorriqueños en Nueva York. Se trata de un símbolo puertorriqueño en la Gran Manzana.

Un guiño a otros hits de reguetón

"Estás escuchando música de Puerto Rico, del perreo y los caseríos", ha reivindicado el artista al ritmo de himnos de reguetón como Dale, don Dale de Don Omar, Pa Que Se Lo Gozen de Tego calderón, Noche de Travesuras de Héctor El Father y Gasolina de Daddy Yankee, además de su propio hit EoO.

También con su música ha hecho historia al cantar plenamente en español, pero también al reivindicar junto a su escenografía problemas de puerto Rico al son de temas como El apagón, por los cortes energéticos de su país natal.

Lady Gaga bailando salsa

Es todo un hito que Bad Bunny haya contado con una artista tan potente de origen estadounidense en su show como es Lady Gaga, y que haya conseguido que haga una versión en salsa de su hit Die With a Smile. Además, ha conectado culturas bailando junto a ella, demostrando que no hay barreras en la música.

El origen del vestido de Lady Gaga

De la misma manera, Lady Gaga ha lucido un vestido con su propia historia: se trata de un traje del diseñador Raúl López, de ascendencia dominicana de la marca LUAR, que se ha pronunciado en redes sociales tras la actuación: "Por la cultura y por todos los inmigrantes: así es como nos unimos".

Ricky Martin cantando LO QUE PASÓ EN HAWAii

Uno de los temas más reivindicativos de Debí tirar más fotos es LO QUE PASÓ EN HAWAii, en el que Bad Bunny relata que a Puerto Rico le está ocurriendo lo mismo que al archipiélago: una dependencia económica y política que acaba con su propia identidad.

Y ha contado con Ricky Martin —gran exponente de la música latina dentro de la industria anglosajona— para cantar esta reivindicación contra el neocolonialismo y la defensa de la identidad, los recursos y la gente. De hecho, ambos habían unido sus caminos como activistas en las protestas puertorriqueñas.

Más referencias políticas

La escenografía del show de Bad Bunny también ha servido para decir lo que no se ha escuchado en palabras. Mensajes políticos en algo tan sencillo como el nombre del puesto de tacos: Villa's Tacos, haciendo referencia al líder de la revolución Mexicana Pancho Villa, que comandó la División Norte, uno de los ejércitos revolucionarios más poderosos, siendo la única persona que ha invadido Estados Unidos.

El guiño a su 'yo' niño

Uno de los momentos más emotivos del show de la Super Bowl ha mostrado a Bad Bunny entregándole un gramófono a un niño que representa a su versión cuando era pequeño. El artista le ha pedido que no deje de luchar por sus sueños mientras el joven veía la gala de los Grammy en un televisor. Su infancia en Puerto Rico también se ha reflejado tanto con las sillas de la portada de Debí tirar más fotos presentes en la escenografía y un niño también durmiendo durante la boda tumbado en varias sillas.

Su oda a todos los países que forman América

Para terminar con este espectáculo histórico, Bad Bunny no podía pasar por alto el resto de países que forman América además de Estados Unidos, y los ha enumerado uno a uno en español (alzando sus correspondientes banderas) para acabar ensalzando su barrio Almirante Sur en la Vega Baja de Puerto Rico.

Además, se ha alzado con la bandera de su país natal, pero para que todos lo vieran a lo grande los fuegos artificiales del final han sido del color de la bandera de Puerto Rico. Y ha dejado claro que "la única cosa más poderosa que el odio, es el amor".