Taburete cambia el horario de su concierto por el partido de la selección española

La actualidad deportiva, en la que los éxitos cosechados por la selección española de fútbol en el Mundial 2026 acumulan el mayor protagonismo, parece que es capaz de abarcar muchas más disciplinas, también en el ámbito musical.

Tanto es así que el madrileño grupo Taburete, comandado por Willy Bárcenas y el guitarrista y compositor Antón Carreño, ha decidido cambiar el horario previsto de su concierto en Plasencia (Cáceres), en el marco del Esencia Festival, por su coincidencia con el partido del cuartos de final del Mundial 2026 en el que la selección española se enfrenta a Bélgica.

"Queridos amigos de Plasencia. Este viernes el concierto estaba previsto para las 22:30 pero dadas las circunstancias y por el bien común no empezaremos hasta que hayamos acabado con los belgas", ha indicado Taburete en su perfil oficial de Instagram, avisando a su público.

Taburete reprograma su concierto en Plasencia | Instagram

Una coincidencia que parece estar afectando a más artistas como el caso de Aitana, cuyo show en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza también coincide en horario con el partido de fútbol. "Se que hay mucha gente a la que no le da igual. A mí no me da igual, pero mi trabajo es dar conciertos", ha indicado la artista en una emisión en directo en su perfil de Instagram en la que comentaba que tanto ella como su equipo estaban barajando opciones al respecto.

A pesar de que no ha habido confirmación oficial por parte de Aitana, algunos medios locales como el Heraldo de Aragón indican que el Ayuntamiento de la ciudad estaría buscando una solución para poder retransmitir el partido en directo a través de una pantalla gigante, aunque las autoridades municipales tampoco se han pronunciado al respecto.