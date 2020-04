C. Tangana parafrasea a Rosario y Alejandro Sanz en la triste 'Nunca Estoy'

C. Tangana ha vuelto con un tema en solitario en el que demuestra una vez más la capacidad que tiene de reinventarse. 'Nunca Estoy' es una canción nostálgica y muy personal que se aleja completamente del sonido de sus últimos temas y en la que recupera frases de canciones míticas como 'Corazón Partío' de Alejandro Sanz o 'Cómo quieres que te quiera' de Rosario .

C. Tangana presenta 'Nunca Estoy' / Sony Music

C. Tangana ha documentado todas las dificultades que ha tenido para volver a casa desde México, donde había quedado atrapado por la crisis del coronavirus. El madrileño tenía planeado viajar por motivos de trabajo a Miami, Cuba, México, República Dominicana, Chile y de allí volver a Madrid, aunque como se ha podido ver, nada de esto ha sido posible.

Una serie de reflexiones documentadas con imágenes caseras, obra de Javier Ruiz, la misma estética DIY que el fotógrafo crea para el videoclip de 'Nunca Estoy', el tema inédito con el que C. Tangana ha finalizado toda esta aventura ya de vuelta a España.

'Nunca Estoy' es una canción de amor y desamor cuyo videoclip protagoniza Rocío Álvarez, quién se queda en Chile debido a los problemas que le impiden viajar a España y de quien parece que trata el tema. Toda esta historia la explica el propio Antón en la serie de vídeos que fue publicando en sus redes sociales.

Este tema se aleja de los ritmos latinos de sus últimas colaboraciones como 'Viene y Va', con Natti Natasha o 'Nada' con Lauren Jauregui. Tampoco tiene un gran peso los sonidos urbanos presentes en 'Yelo' ni en sus anteriores trabajos, Avida Dollars e Ídolo.

En 'Nunca Estoy', Puchito vuelve a reinventarse por enésima vez adoptando un punto de vista explícitamente femenino.

Un tema en el que vemos a un C. Tangana más maduro, que rinde homenaje a la música popular de desamor española al parafrasear canciones ya míticas como el ‘Como Quieres Que Te Quiera’ de Rosario o ‘Corazón Partío’ de Alejandro Sanz.

Detrás de 'Nunca Estoy', está Alizzz, productor incondicional del madrileño y Nineteen85, productor habitual de Drake en éxitos como ’Hotline Bling’, ‘One Dance’ o ‘Too Good’.

LETRA 'NUNCA ESTOY' DE C. TANGANA

Vamos a repetir esta conversación 35 veces

35 veces vamos a hablar de la misma mIerda

No me has llamao

Van dos semanas fuera y ni te has molestao

To' lo que sé

De ti es lo que sale en las redes si escribo tu nombre

Y otra vez vas a perder el avión

Y otra vez soy una imbécil esperando a su hombre

¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí?

¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? (Eres tú la que no lo entiendes)

¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? (Pa' que estemos juntos los dos, vamos a arreglar)

Dime qué quieres hacer, solo sabes correr pa'lante

Engañarme otra vez no va a salvarte

Estás enfermo de ti, cállate

Esto no va a ninguna parte

Estoy harta de hablar

Y de esperarte

Y de mirar el móvil hasta tan tarde

¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí?

¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí?

¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí?

Pienso en con quién estás cuando no estás conmigo

Odio que mis planes no sean tu camino

Y haberlo negado por estar contigo

Y quién me va curar el corazón partío'

Me dan miedo los meses que se van volando

Me he queda'o flaquita de esperarte tanto

¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí?

¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí?

¿Cómo?