Tanxuguerias celebran San Juan lanzando la canción 'Seghadoras'

La noche más mágica del año viene acompañada de una canción mágica. Tanxugueiras ha presentado Seghadoras, el nuevo adelanto de su tercer disco que ya tiene fecha de lanzamiento. El 29 de julio verá la luz, aunque a estas alturas al trío gallego aún le faltan ultimar detalles.

"Non temos a portada, non temos o nome do disco e, como sigamos así, non imos ter vergoña. Pero se cres que somos un investimento máis seguro que as criptomoedas, xa podes apoiarnos coa prevenda do disco", apuntan desde la Plataforma para los afectados por el nuevo álbum de Tanxugueiras. (No tenemos portada, no tenemos el nombre del disco y, como sigamos así, no vamos a tener vergüenza. Pero si crees que somos una inversión más segura que las criptomonedas, ya puedes apoyarnos en la preventa del disco).

Lo que sí tienen son algunas de las canciones que formarán parte de este trabajo y que han ido presentando en estos últimos meses. Aquí entran Desidia, Pano Corado, Averno, Figa, Midas, Terra, y ahora también Seghadoras, un tema que ya puede escuchar.