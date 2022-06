Tanxugueiras estrena 'Desidia', la cuarta canción de su nuevo disco

Llega uno de los temazos más esperados del día. El trío gallego Tanxugueiras ha publicado su nueva canción Desidia, que formará parte de su próximo disco.

El videoclip, en el que esta vez no aparecen las artistas gallegas, es un viaje por su tierra. Los protagonistas, Carla Cervantes y Justin de Jager, bailan en las localidades pontevedresas de Pastoriza (Marín) y Moraña y en la playa de Agrelo (Bueu).

Olaia, Sabela y Aida juegan en sus trabajos varios estilos, tanto musical como estéticamente, por lo que suelen alternar imágenes muy oscuras con otras también coloridas. Sin duda han conseguido enamorar a todos sus fans, que esperaban con muchas ganas este estreno.

Desidia es la cuarta canción que Tanxugeiras ha adelantado de su disco, que sigue sin fecha. Así, se suma a Figa, Averno y Pano corado. Esta última salió hace solo tres semanas como un canto al amor libre.

La gran promoción que han hecho de la canción

Durante varios días, el trío gallego había compartido en redes sociales extractos del vídeo, que ha sido producida por Trece Amarillo y ha estado protagonizada por Carla Cervantes e Justin de Jager.

La letra de 'Desidia', de Tanxugueiras

Chama moza i a bailare

Chama moza i a bailare

Chama a quen che pareza

A min déixame quedare

Rematade xa esta bailiña

Ide rematando este bailar

Rematade xa esta bailiña

Estou cansa, preciso deitar

Rematade xa esta bailiña

Estou cansa, preciso deitar

Na volta, no tablón, no punto d'arredor

As saias van mirando, desenleando

Desenleando non, deseleando non

Na volta, no tablón, no punto darredor

Ai quedare, ai

Déixame quedare

Ai, quedare

Déixame quedare

Voume levando na volta

Na volta voume levando

Voume levando na volta

Con máis forza vou picando

Con máis forza vou picando

Os meus puntos vou guiando

Os meus pasos van medrando

Os meus brazos tornan alto

Na volta, no tablón, no punto d'arredor

As saias van mirando, desenleando

Desenleando non, deseleando non

Na volta, no tablón, no punto darredor

Ai, lailaré, ah

Que eu vou giare

Ai, bailare, que eu vou guiare

Ai, bailare, que eu vou guiare

Ai, bailaré, que eu vou guiare

Voltarei no meu punto no aire

Voltarei, non, non direi que non

Voltarei no meu punto no aire

Voltarei, non, non direi que non

Voltarei meu punto no aire

Voltarei, non, non direi que non

Voltarei meu punto no aire

Voltarei, non, non direi que non

Voltarei, non, non direi que non