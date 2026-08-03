Tate McRae adelanta su nueva era con un baño de oro y referencias a Britney Spears

Ha pasado un año y medo desde que Tate McRae publicó su último álbum, So Close To What, pero parece que la artista canadiense ya está lista para empezar su nueva era artística. Este fin de semana, la cantante de Sports car ha sido cabeza cartel del Lollapalooza en Chicago y el Osheaga en Montreal, y ha dado algunas pistas de lo que podremos encontrar en su próximo proyecto.

En los días previos a los espectáculos, Tate adelantó, a través de sus redes sociales y carteles en Los Ángeles, algunos detalles sobre la performance que haría en los festivales. Sin embargo, el uso de una tipografía diferente a la que ha utilizado hasta ahora hizo saltar las alarmas de sus fans, que sospechaban que la artista estaba dando pistas sobre su nuevo disco.

Una vez más, los fans estaban en lo cierto. Las actuaciones de Lollapalooza y Osheaga, tan espectaculares como siempre, acabaron con la artista cubierta en oro y vestida con los panties y el sujetador que lucía en las imágenes que había compartido en redes sociales.

Además, Tate McRae estrenó nuevos visuales en sus shows. Antes de interpretar Purple Lace Bra, proyectaron unas imágenes, que parecen estar inspiradas en la era Britney de Britney Spears, una de las grandes referentes de la canadiense.

Todo apunta a que el cuarto álbum de estudio de TateMcRae está más cerca de lo que nos pensamos, y que en el podremos encontrar mucho dorado y referencias dosmileras.