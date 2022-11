Taylor Swift se acuerda de Blake Lively en los AMAs: la historia de su amistad

"Quiero dedicar un momento a una persona que dirigió mi otro vídeo, I Bet You Think About Me. Mi hermosa y brillante amiga, mi directora, Blake Lively".

Son las palabras de Taylor Swift durante la ceremonia de entrega de los AMAs 2022. La cantante subió a recoger seis premios durante la gala de este domingo en Los Angeles y, cuando recogió el premio por su álbum Red, se acordó de todos los artistas que se unieron a ella en la versión regrabada del disco de 2012, incluida su amiga.

¿Desde cuándo son amigas Taylor Swift y Blake Lively?

La mención de Taylor Swift a Blake Lively supone un capítulo más en la historia de estas dos amigas, cuyo anterior episodio salió en septiembre de 2022 cuando Lively compartió varias fotos en Instagram para hacer público su cuarto embarazo.

Taylor Swift aparecía en una de las imágenes.

Meses antes, la pareja de amigas compartió otro episodio de esta historia. Taylor Swift fichó a Blake Lively para dirigir el videoclip de la canción I Bet You Think About Me (Taylor's Version), incluida dentro del disco Red (Taylor's Version), la nueva versión del álbum Red que Swift ha regrabado y lanzado en noviembre de 2021.

"¡Sorpresa, mañana tenemos nuevo vídeo! Por fin he podido trabajar con la brillante, valiente y divertida Blake Lively, en lo que será su estreno como directora. Uníos a nosotras en un brindis, porque juntos causaremos un pequeño infierno", dijo al anunciar en redes su colaboración.

Son los capítulos más recientes de su ya duradera amistad. Taylor Swift y Blake Lively son amigas desde 2015, aunque no debutaron en un evento público hasta la fiesta del 4 de julio organizada por Swift en 2016.

Antes de este evento, Lively había dado pistas en Instagram con una publicación —ya borrada— en la que hacía referencia a la canción de Bad Blood de Taylor Swift. Poco después compartió una foto de las dos asegurando que estaba obsesionada con la cantante.

Fue así cómo empezó públicamente su amistad, aunque lo que nunca han contado son los inicios. Los seguidores de ambas artistas señalan que la modelo Gigi Hadid, quien estuvo en la fiesta del 4 de julio, podría haber sido la persona que las presentó.

Los guiños de Taylor a los hijos de Blake y Ryan

La amistad ha ido creciendo con los años y las dos amigas han sumado nuevos miembros al grupo. Hablamos del actor Ryan Reynolds, marido de Blake Lively, y los hijos de la pareja.

En 2017 Swift contó con James, la hija mayor de ambos, para su canción Gorgeous, del disco Reputation. James Reynolds de ahora siete años, participa en la canción hablando al comienzo. "Tiene un problema de ego muy muy terrible ahora después de esa canción. Oh, es insufrible", bromeó el padre en una entrevista en Buenos días, América.

Betty, la tercera hija de la pareja nacida en 2019, también tiene un papel clave en esta amistad y en la carrera de Taylor Swift. La cantante se encargó de dar a conocer su nombre cuando lanzó la canción Betty, del disco Folklore.

Taylor no dijo al lanzarla que era el nombre de la pequeña, pero sus fans más avispados se dieron cuenta ya que en la letra se refiere a Betty, Inez y James. Los dos últimos son los nombres de los hijos mayores de la pareja, había posibilidades de que Betty fuese a ser el tercero.

¿Pasará lo mismo con el cuarto hijo de Blake Lively y Ryan Reynolds? ¿Habrá guiño al sexto miembro del clan en alguna canción de Taylor Swift?