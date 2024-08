Taylor Swift habla por primera vez tras el atentado frustrado en Viena: "Perdimos conciertos y no vidas"

Taylor Swift durante el THE ERAS TOUR | gettyimages

La cantante estadounidense Taylor Swift se ha pronunciado este miércoles por primera vez sobre el atentado frustrado que llevó a la cancelación de sus tres conciertos del The Eras Tour en la capital de Austria, Viena, a principios de mes y ha agradecido a las autoridades austriacas por haber impedido que se perdieran vidas.

"Subir al escenario en Londres fue una montaña rusa de emociones. La cancelación de nuestros shows en Viena fue devastadora. El motivo de las mismas me llenó de un nuevo sentimiento de miedo y de una tremenda culpa, porque mucha gente había planeado asistir a esos conciertos. Pero también me sentí muy agradecida a las autoridades porque, gracias a ellas, estábamos perdiendo conciertos y no vidas, ha declarado.

La artista, que ha finalizado la gira europea en Reino Unido, ha explicado que decidió que "toda" su energía "tenía que dirigirse a ayudar a proteger al casi medio millón de personas que fueron a los conciertos de Londres, razón por la que su equipo trabajó "codo con codo" con el personal del estadio y las autoridades británicas "todos los días en pos de ese objetivo".

"Permítanme ser muy clara: no voy a hablar de algo públicamente si creo que hacerlo podría provocar a quienes quisieran perjudicar a los fans que acuden a mis espectáculos. En casos como este, silencio es en realidad mostrar moderación, y esperar a expresarse en el momento en que sea correcto hacerlo. Mi prioridad era terminar nuestra gira europea sanos y salvos, y puedo decir con gran alivio que lo hicimos", ha aclarado.

Taylor Swift en Londres con 'The Eras Tour' | Getty Images

Sobre su despedida de Europa

Taylor Swift también ha querido dedicar unas palabras de despedida a Europa tras finalizar su recorrido por el continente con The Eras Tour. "Hemos concluido oficialmente la etapa europea de la gira The Eras Tour. Ha sido la gira más apasionante para la que he actuado nunca, con nuevas tradiciones en el espectáculo y una era completamente nueva".

"Ha sido un ritmo más frenético de lo que habíamos hecho antes, y estoy muy orgullosa de mi equipo y de mis compañeros por haber sido capaces de realizar físicamente ese espectáculo y de construir nuestro enorme escenario, desmontarlo y hacer magia con tan pocos días entre medias para recuperarse y viajar. Son las personas más impresionantes que conozco y tengo mucha suerte de que hayan dedicado a The Eras Tour su tiempo, su energía y su experiencia", ha escrito en la misma publicación.

También ha hablado, por supuesto, de su octavo concierto en Londres, el último de Europa. "Londres fue como una hermosa secuencia de ensueño. Las cinco multitudes del estadio de Wembley rebosaban pasión, alegría y exuberancia. La energía en ese estadio era como el abrazo de oso más gigante de 92.000 personas cada noche, y me devolvió a un lugar de despreocupada calma allí arriba", ha concluido.

Qué pasó en Viena

A principios de agosto, las fuerzas de seguridad de Austria anunciaron que habían frustrado un ataque terrorista planeado para una de las fechas de Taylor Swift en Viena. Tras ello, tres adolescentes fueron detenidos en relación con la investigación, sospechosos de planear un atentado suicida.

Los investigadores encontraron un arsenal de productos químicos, dispositivos explosivos, detonadores y 21.000 euros en dinero falso en el domicilio del principal sospechosos, un simpatizante de Estado Islámico de 19 años que se había radicalizado a través de Internet, según las autoridades.