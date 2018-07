Taylor Swift le dedica la canción 'Bad Blood' a Katy Perry y ésta le contesta en Twitter

Drama Pop: Taylor Swift VS Katy Perry. En una entrevista para Rolling Stone Taylor Swift destaca de su nuevo disco 1989 la canción Bad Blood, dedicada a una ex amiga también cantante. Después de que todo apuntase a que era Katy Perry, la intérprete de Dark horse no ha dudado en contestarle a través de Twitter.

¡Pelea de gatas en el mundo del pop! Taylor Swift ha decidido que no sólo va a hablar de sus ex novios en sus canciones, sino también de sus amigas. Y es que la rubia no deja títere con cabeza cada vez que saca un disco.

En una entrevista para Rolling Stone en la que hablaba sobre su nuevo disco 1989, destacó especialmente la canción Bad Blood, explicando que está dedicada a otra cantante de la que se declara enemiga:

"Durante años, nunca estuve segura de si éramos amigas o no. Ella se acercaba a mí en las entregas de premios, me decía algo y se iba y yo pensaba ¿Somos amigas o me acaba de decir el insulto más duro de mi vida?", y añade: "Me hizo algo terrible y pensé "oh, somos enemigas". ¡Y ni siquiera era por un tío! Tenía que ver con el trabajo. Básicamente ella trató de sabotearme una gira mundial de estadios. Intentó contratar a gran parte de mi equipo sin que yo me enterara. No soy una persona conflictiva, no te creerás lo mucho que odio el conflicto. Por eso ahora la evito. Es raro y no me gusta”.

Por supuesto tras esta información tan explícita todas las miradas apuntaron a Katy Perry, ya que los bailarines que llevaba Taylor Swift se fueron para trabajar en el Prismatic Tour de Katy Perry.

Por su parte, uno de los bailarines que se pasaron a la gira de Katy Perry ha declarado: "La gira con Taylor fue una experiencia increible, pero realmente apenas bailábamos, con lo que nos aburríamos bastante y queríamos volver a hacer un tour promocional. Estuvimos dos años y medio con Katy y prácticamente era como de la familia. En ese sentido, Taylor es intocable, está mucho más protegida por su equipo. Cuando Katy nos ofreció el contrato, no lo dudamos ni un momento".

Pero lo mejor ha sido la respuesta de Katy Perry a estas declaraciones: "Ten cuidado con Regina George con piel de cordero". Así de sútil comparaba a Taylor Swift con una de las protagonistas de la famosa película Chicas Malas. Dejando claro que Taylor de 'mosquita muerta' no tiene nada.

Watch out for the Regina George in sheep's clothing... — KATY PERRY (@katyperry) septiembre 9, 2014

¿Y tú de que parte estás?