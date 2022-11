Taylor Swift lanza por sorpresa la versión acústica de su tema 'Anti-hero'

Taylor Swift sigue en pleno proceso de promoción de su nuevo disco Midnights. Para aprovechar el tirón, la artista ha lanzado por sorpresa la versión acústica del tema Anti-hero.

En las primeras horas, el video ha arrasado en YouTube y son muchos los fans que han comentado en redes que prefieren esto a la versión original. Se trata de un formato mucho más íntimo y acogedor.

Momento dulce para Taylor Swift

Pero no solo está teniendo éxito en plataformas, sino también en premios. Los MTV Europe Music Awards 2022 celebrados en el PSD Dome Bank de Düsseldorf (Alemania) tuvieron una indiscutible triunfadora: Taylor Swift.

La artista, que hizo suyos los galardones a Mejor artista, Mejor artista pop, Mejor vídeo y Mejor vídeo de larga duración, ambos por su versión de más 10 minutos del tema All Too Well.

De esta manera, Swift se llevo cuatro de los premios a los que optaba y agradeció especialmente el apoyo de sus seguidores su apoyo y mostró su "respeto" a todos sus compañeros nominados.