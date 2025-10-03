Taylor Swift menciona al Real Madrid en la canción 'Wi$h Li$t': qué conexión hay entre la artista y el club

Se ha abierto el telón para dar paso aThe Life of a Showgirl.Taylor Swift nos sumerge en su nuevo universo musical con su duodécimo disco de estudio. En esa travesía de 12 temas, que nos presenta la artista de Cruel Summer, está su octavo temaWi$h Li$t, un tema con el que plasma una clara diferenciación entre como el mundo percibe la felicidad a través del reconocimiento frente a lo que podría ser su futuro proyecto personal con Travis Kelce. "Solo te quiero a ti, ooh/Tener un par de hijos, que toda la manzana se parezca a ti./Le decimos al mundo que nos deje en paz, y lo hacen" expresa la canción.

Lejos de estimaciones, lo cierto es que la intérprete de Blank Space hace una curiosa mención al equipo de fútbol cuando dice: "They want a contract with Real Madrid/They want that spring break that was fucking lit" (en español: "Quieren un contrato con el Real Madrid. Quieren esas vacaciones de primavera que fueron geniales"). Una serie de versos con las que da continuidad a esa idea de que muchos encuentran felicidad en el mundo material.

La conexión entre el Real Madrid y Taylor Swift

La curiosa mención del reconocido equipo de fútbol en una de las canciones de Taylor no ha pasado desapercibido en redes. A muchos se nos viene a la cabeza ese momento en el que paralizó Madrid con su gira The Eras Tour, donde la cantante arrasó con sus dos noches consecutivas el año pasado: los días 29 y 30 de mayo en el Estadio Santiago Bernabéu.

Taylor Swift durante su paso por el Santiago Bernabéu en mayo de 2024 | Getty Images

Un espectáculo que presenció 65.000 personas cada jornada para su show. Un total de tres horas y media de concierto, 46 canciones y 30 cambios de vestuarios haciendo de este un show único.

El vídeo viral de Florentino Pérez y Taylor Swift

Esta no es la primera vez que el club deportivo y la cantante han estado relacionados. En abril de este año, se viralizó un vídeo en redes sociales donde Florentino Pérez, presidente del Real Madrid Club de Fútbol de España, enseñó a otras personas con su móvil una actuación de Taylor Swift. Aunque el vídeo se difundió como reciente, lo cierto es que se grabó en agosto de 2024."¡Parad! Este vídeo es de la pretemporada de verano de agosto. No te creas todo lo que ves en páginas desconocidas... No digáis que es de hoy...", expresó Natalia González.