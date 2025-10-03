Las novedades musicales más destacadas: Taylor Swift, Vicco, Myles Smith y más

Los swifties llevan semanas esperando el 3 de febrero. ¡Al fin llega el esperado 12º álbum de Taylor Swift! Este viernes se lanza el disco The Life of a Showgirlcon la canción The Fate of Ophelia como track 1 y carta de presentación.

Esta semana Louis Tomlinson vuelve a la música y Myles Smith regresa tras terminar su gira con Ed Sheeran.

En el panorama nacional, Vicco sigue regalando nueva música pese a haber dejado claro que este 2025 no lanzará disco y Natalia Lacunza trae un nuevo adelanto de su próximo disco. ¡Disfruta de los lanzamientos más destacados con Roger Freedom!

The Fate Of Ophelia - Taylor Swift

The Fate Of Ophelia sirve como carta presentación de The Life of a Showgirl, decimo segundo álbum de Taylor Swift que llega al fin este viernes 3 de octubre. El disco refleja las contradicciones de una estrella de la música que también necesita que la salven de sus propias pesadillas y así lo refleja en The Fate of Ophelia, una canción que navega entre el piano y la batería, entre la potencia vocal y los susurros.

La canción explica la portada oficial del disco, en la que Taylor recrea el cuadro del pintor inglés John Everett Millais sobre Ofelia, el personaje ficticio de Hamlet (William Shakespeare) que pierde la razón tras la muerte de su padre y muere ahogada. "Salvaste mi corazón del destino de Ofelia / Mantenlo cien por ciento en la tierra, el mar, el cielo / Jura lealtad a tus manos, a tu gente, a tus vibras", canta en el estribillo en clave de amor —y en una clara referencia a su prometido, el deportista Travis Kelce—. El amor de su amante fue aquello que la salvó de la locura, del destino de Ofelia.

Lemonade - Louis Tomlinson

Louis Tomlinson vuelve a la música y su nuevo disco ya tiene fecha de lanzamiento. How Did I Get Here? llegará el 23 de enero de 2026 y su primer adelanto ya está aquí. Lemonade se presenta como una mezcla de guitarras con influencia funk, teclados brillantes y una percusión orgánica que convierten a este single en "grande y divertido". Para mí, tiene una personalidad instantánea y natural. Al final, resultó ser la forma perfecta de comenzar esta nueva etapa", señala en exmiembro de One Direction.

Calada de ti - Vicco

Que Vicco haya decidido no lanzar disco en 2025 no significa que nos haya dejado sin música nueva. La cantante catalana presenta este viernes Calada de ti, que pone sirve de broche final a esta etapa y en la que vuelve a demostrar que su sello personal va mucho más allá de la producción pop convencional.

“Fuiste el amor más bonito que conocí, pero a la vez no sé estar contigo ni sin ti”, canta Vicco en este tema en el que se comparte la despedida con ternura, vulnerabilidad y dolor.

Stay (If You Wanna Dance) - Myles Smith

“Esta canción habla de escapar del ciclo que hace que la vida parezca más pequeña de lo que realmente es. En el fondo, trata de conexión, libertad y de elegir vivir el presente”, dice Myles Smith al presentar Stay (If You Wanna Dance), su nueva canción que llega tras regresar de su gira mundial como telonero de Ed Sheeran. Estamos ante un himno vibrante y optimista que lo consolida (aún más) como una de las voces más emocionantes de la nueva música británica.

Otro Culito - Natalia Lacunza

Natalia Lacunzaestá a punto de empezar una nueva etapa musical, que vendrá acompañada de una gira de salas para presentar su próximo disco, aunque antes de ese cambio de aires ha decidido lanzar Otro Culito, una canción muy distinto a lo que está por venir. "Un tema precioso, un masajito para el cerebro y para el corazón... De mis mejores letras y ejecuciones...", apunta la cantante, que invita a sus seguidores a disfrutar de "esta vibra 2020" porque "luego se viene fuerte!!!!".

Sigue la lista completa de novedades musicales