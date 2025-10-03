¿Taylor Swift saldrá de gira con 'The Life of a Showgirl', su nuevo álbum?

Taylor Swift es la mayor estrella del pop actual. Consciente de ello, la estadounidense ha creado un nuevo disco sobre su faceta de showgirl, tal y como sugiere el título: The Life of a Showgirl. El trabajo llega poco más de un año después de su anterior álbum, The Tortured Poets Department (2024), y once meses después del final de su gran giraThe Eras Tour.

De hecho, la artista dio forma al disco durante aquellos conciertos, por lo que sus doce canciones remiten a las emociones escondidas detrás de los grandes focos. Con su último show el 8 de diciembre de 2024, The Eras Tour se convirtió en la primera gira en la historia en conseguir dos mil millones de dólares de recaudación, según The New York Times.

Swift ha dejado el listón muy alto y, tras el estreno de The Life of a Showgirl, muchos fans se preguntan si la cantante volverá a celebrar conciertos. Como parte de la promoción del disco, la artista ha concedido varias entrevistas, y en la radio BBC 1 ha confesado que no tiene previsto salir de gira próximamente.

"No", ha respondido tajante a la pregunta de Greg James. "Voy a ser muy sincera contigo. Estoy muy casada. Cuando pienso en hacerlo de nuevo... Quiero hacerlo muy bien, otra vez. ¿Sabes?", ha añadido, asegurando que hará conciertos cuando tenga un show a la altura de The Eras Tour.

Sobre la composición

En esa misma entrevista con BBC 1, Taylor Swift se ha confesado sobre sus inseguridades a la hora de componer. "Solía tener un poco ese miedo oscuro de que si alguna vez realmente fuera feliz y libre siendo yo misma, y cuidada por una relación, ¿qué pasaría si la escritura simplemente se secara?", ha comentado.

"¿Y si escribir estuviera directamente ligado a mi tormento y dolor?", se preguntaba antes de hacer frente a la realidad: "Resulta que no es así en absoluto, y simplemente estábamos atrapando rayos en una botella con este disco".

Sobre su compromiso con Travis Kelce

En otra entrevista con Heart Radio, la estadounidense ha desvelado detalles sobre el anillo de pedida que le regaló Travis Kelce, el jugador de fútbol americano de la NFL. Swift ha contado que sintió que su prometido la conocía y que escuchaba de verdad, ya que hace tiempo le enseñó un vídeo sobre un anillo de compromiso similar al suyo.

"Grabado en oro a mano… Le mostré un vídeo, como hace un año y medio, y resulta que estaba prestando atención a todo. Cuando vi el anillo, pensé: '¡Sé quién lo hizo, sé quién lo hizo!'. ¡Y me escuchó! Fue como si realmente me conociera", ha dicho Taylor Swift.